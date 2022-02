Hannover

Er ist ein Star in den sozialen Medien: Jan Hoffmann von Blumen Hoffmann dreht jedes Wochenende ein Instagram-Video mit Tipps zur Pflanzenpflege oder dem Arrangement von Sträußen – Tanzeinlagen inklusive. Hoffmann ist Single, hat aber Experten-Ratschläge für den Valentinstag.

Rote Rosen sind noch immer der Klassiker für den Valentinstag-Strauß. Doch was wären Alternativen, wenn der Blumenstrauß mal anders aussehen soll?

Zu dieser Jahreszeit kann man sich bereits frische Tulpen zu einem Strauß binden lassen. Aktuell gibt es auch Frühlingsblumen wie Ranunkeln oder Freesien, damit kann man etwas Schönes machen. Wenn ich eine Liebste hätte, würde ich dem Floristen meines Vertrauens die Auswahl überlassen. Man sollte die Summe x festlegen, die der Strauß kosten darf. Und die Richtung der Farbtöne. Die Experten zaubern dann was!

Sind rote Rosen eine typisch deutsche Tradition zum Valentinstag?

Sie sind sehr beliebt! Denn der Markt für rote Rosen ist im Moment leer gefegt, die Preise sind auch im Einkauf echt hoch. Ich weiß, dass in Dänemark gerne Schneeglöckchen verschenkt werden. Manche Länder haben jenseits von Blumen coole Valentinstags-Traditionen: In Japan schenken Frauen den Männern dunkle Schokolade. Und die Schweden überreichen rote Gummibärchen in Herzform.

Welche Blumen sollte man(n) auf keinen Fall am Valentinstag verschenken?

Die Farbe gelb ist schwierig. Es ist in vielen Ländern ein Mythos, dass die Farbe für Eifersucht und Untreue steht. Andererseits ist die gelbe Rose auch das Symbol für eine eher freundschaftliche Beziehung. Es ist keine negative Blume, aber am Valentinstag könnte sie auch falsch aufgefasst werden (lacht). Viele haben auch die klassische Überzeugung, dass Nelken, Chrysanthemen und manche Liliensorten eher was für den Friedhof sind. Wenn man aber weiß, dass die Liebste Nelken liebt, dann sollte man sie ihr auch schenken. Generell gilt: Mit Rot und Rosa kann man nicht viel falsch machen.

Warum sind es eigentlich die Männer, die den Frauen Blumen schenken – und nicht andersrum?

Es ist eine Tradition, die wir jedes Jahr aufs neue sehen: 90 bis 95 Prozent der Käufer sind tatsächlich Männer. Vielleicht ist es dieses Mal ja anders?

Von Josina Kelz