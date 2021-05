Hannover

Konrad Kittners (†44) Tod war hart für Mirco „Micro“ Bogumil (53), „sehr hart“ sogar. Die beiden waren 14 Jahre lang das Punk-Duo „Abstürzende Brieftauben“, in den 80ern lösten sie quasi die „Ärzte“ als liebste Band des Jugendmagazins „Bravo“ ab, ihr Erfolg ging deutschlandweit durch die Decke.

„Wir haben zeitweise mehr Zeit miteinander verbracht als mit unseren Frauen.“ Dann verstarb Kittner mit nur 44 Jahren unerwartet an Herzversagen. Er habe zwar gesundheitliche Probleme gehabt, „doch an den Tod haben wir nicht gedacht“.

Zu früh gestorben: Konrad Kittner 1991, 15 Jahre vor seinem Tod. Quelle: Wilde

Bogumil begrub seinen Freund 2006 „mit seinen eigenen Händen“ auf dem Stadtfriedhof Engesohde, schildert er. „Ich habe seine Urne mit Erde bedeckt.“ Wie geht es der übrig gebliebenen „Taube“ heute, 15 Jahre später? „Es macht mich noch immer traurig, aber man gewöhnt sich daran, dass die Leute um einen herum sterben“, lautet Bogumils ernüchternde Antwort. Viele aus seinem Bekanntenkreis seien bereits tot.

So kam es zum Buch

Die „Abstürzenden Brieftauben“ leben jetzt aber nochmal auf. Dank René Schiering (43), einem Mann aus dem Ruhrgebiet, den wir bislang nicht mit dem hannoverschen Kultduo in Verbindung brachten. Er ist Autor und Punk-Fan und „wollte mal eine Biografie über seine Lieblingsband“ schreiben. Also fragte er Bogumil „dann kam er vorbei und ich erzählte einfach mal.“

Das war vor drei Jahren, mittlerweile ist das Buch („Heute doof und morgen doof und übermorgen wieder“) fertig, gedruckt, gebunden und 236 Seiten dick. Zur Biografie erscheint nun ein bislang unveröffentlichten Song mit Kittner („Tanzen“). Im Oktober gab es eine DVD-Vorveröffentlichung („Einmal Punk und kein Zurück“) mit dem letzten Interview, das der Verstorbene mit Produzentin Susanne Duhme (57) führte.

War Bogumil zunächst skeptisch, ist er heute stolz, seine eigene Biografie in den Händen zu halten. „Sie kommt ins Bücherregal zu den anderen Band-Biografien“, freut er sich. Warum er zugesagt hat: „Damit Konrad nicht vergessen wird“ und „damit ich selber nicht irgendwann im Nichts verschwinde.“ Das Buch in den Händen zu halten und die ganze eigene Geschichte nochmal zu lesen, macht Bogumil erst richtig bewusst, was Kittner und er damals erlebt und geleistet haben. „Ja, das erfüllt mich schon ein bisschen mit Stolz“, sagt der 53-Jährige etwas verlegen.

Erfolgswelle: Konrad Kittner mit Hape Kerkeling und Hans-Joachim Flebbe. Quelle: Archiv

Doch ganz vorbei ist die Zeit der „Abstürzenden Brieftauben“ noch nicht. 2013 gab es eine Reunion. „Das kam für mich eigentlich nicht in Frage, ich habe mich ganz lange dagegen gesträubt. Für mich war das unmöglich ohne Konrad, die Zeit der Tauben war einfach vorbei für mich.“

Die neuen Brieftauben

Doch Fans und Freunde überzeugten ihn, damals reaktivierte er die Band mit Oliver Sauerland (46), heute spielt er mit Norm Anderspunk – der wiederum musizierte schon mit Kittner, bevor es die „Tauben“ gab. „Das würde auch nicht gehen, wenn mein Partner Konrad nicht kennen und schätzen würde. Es geht ja darum, ihn weiterleben zu lassen.“

Die neuen Brieftauben: Micro Bogumil mit Norm Anderspunk. Quelle: privat

Schiering erlebte die Comeback-Tour in Oberhausen – und wurde nicht enttäuscht: „Nicht allzu selten verlässt das Publikum eher unbefriedigt die groß angekündigte Comebackshow und sieht das Andenken der Helden von damals beschmutzt. Für Micros Neuauflage der Tauben muss ich mich jedenfalls nicht schämen. Sie ist grundehrlich und erfüllt ein echtes Bedürfnis.“ 2016 gab’s ein neues Album: „Doofgesagte leben länger“.

Das Comeback: Mirco Bogumil mit Tim Sauerland. Quelle: privat

Doch ewig möchte Bogumil nicht mehr auftreten, „ich will kein Rock-Opa werden.“ Irgendwann kämen die körperlichen Einbußen, zu zweit auf der Bühne stehen sei dafür zu fordernd. Hauptberuflich arbeitet Bogumil inzwischen in der Altenpflege. „Ich wollte den Menschen etwas zurückgeben.“ Gelernt hatte der Hannoveraner einst Raumausstatter, doch dann kam die Musik. Nach dem Band-Ende schulte er zum Tischler um, 2020 erlitt er eine Stenose, weshalb die körperliche Arbeit erledigt war.

Bogumil arbeitet jetzt in der Krankenpflege

Jetzt also der soziale Bereich. Das liegt irgendwie auf der Hand, denn: Bogumils Familie ist sozial. Die Mutter arbeitete als Krankengymnastin, der Vater als Erziehungsbeistand, die Schwester als Krankenschwester, der Bruder ist Pädagoge, die Schwägerin Kinderpsychologin, Bogumils Frau Marion (56, mit ihr lebt er in Linden-Mitte) Schulbegleiterin für ein Down-Syndrom-Kind. „Ich wusste, dass ich nicht ewig von der Musik leben kann. Das ist auch okay“, so Bogumil.

Erinnerungen: Mirco Bogumil mit Konrad Kittner als „Abstürzende Brieftauben“. Quelle: Franke

Ein zweites Berufsleben nach der Musik konnte Kittner nicht mehr erleben. Aber er hat einen Freund, der sein Erbe weiterlebt. Bogumil: „Ich werde ihm das Buch auf sein Grab zwischen die Blumen legen.“

Von Josina Kelz