Hannover

Schon mit 16 Jahren stand ihr Berufswunsch fest. „Ich sagte meinen Eltern: ,Ich werde einen Wellnesssalon eröffnen`“, erinnert sich Lisa Mir-Eschghi. An die Ausbildung zur Kosmetikerin schloss sie eine Fortbildung zur Wellnesstherapeutin an, arbeitete in Kiel, in Zürich, lernte in Hotels Service, Organisation und Rezeption.

Zurück in Hannover war sie vier Jahre in der Spa- und Wellnessanlage Aspria am Maschsee tätig. 2017 schließlich machte Mir-Eschghi ihren Teenagertraum wahr und eröffnete ihren Kosmetiksalon Lima an der Ebhardtstraße.

Zwei Reinigungen am Tag sind Pflicht

Drei Basics für gesunde Haut nennt Mir-Eschghi: Reinigung, Feuchtigkeit und einen Lichtschutzfaktor zum Schutz vor der Sonne. „Viele vernachlässigen die Gesichtsreinigung, aber sie ist morgens und abends essenziell“, betont die 32-Jährige. Denn nachts schwitzt die Haut, auch im Gesicht. Die Folge sind verstopfte Poren, unter anderem durch tote Hautschüppchen. Und verstopfte Poren führen zu Hautunreinheiten.

Pauschale Produktempfehlungen gibt die Expertin nicht, sie rät auch nicht generell zu Creme, Schaum, Öl oder Gel. „Dafür muss man sich beraten lassen, jede Haut hat andere Bedürfnisse.“ Nach der Reinigung sollte man die Tagespflege benutzen, die dem eigenen Hauttyp entspricht und anschließend einen Lichtschutzfaktor mit Stärke 30, am besten als Fluid, auftragen.

Wasser mit Kräutern macht eine schöne Haut

Unsere Haut braucht Flüssigkeit, zwei Liter am Tag sollte man trinken. „Am besten ist Wasser, Tee enthält zu viel Teein.“ Damit Abwechslung ins Spiel kommt, empfiehlt Mir-Eschghi, Ingwer, Thymian, Salbei, Kurkuma oder Zitrone mit dem Wasser aufzugießen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ihrem Studio bieten sie und ihr Team Gesichts- und Körperbehandlungen, aber auch Maniküre, Pediküre, Massagen und einige Dienstleistungen mehr. Die Vegetarierin verwendet ausschließlich tierversuchsfreie Produkte und bietet nicht nur eine, sondern verschiedene Produktlinien an. „Ich mag junge Gründerinnen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen.“

Aber die Fachfrau kennt auch kostbare Beautytricks, die fast gar nichts kosten. Was man dazu braucht, hat fast jeder im Kühlschrank und der Küche vorrätig.

Das Kaffee-Öl-Peeling

Schritt eins: Der Kaffeesatz kommt in das Schälchen mit dem Öl. Quelle: Christian Behrens

Für diese Anwendung stellt Lisa Mir-Eschghi zwei Schälchen bereit, eines mit Kaffeesatz aus der Espressomaschine, das andere mit Süßmandelöl. „Mit Kaffeepulver und anderen Ölsorten, wie Olive oder Raps, geht es aber auch.“

Sie mischt beide Zutaten, sodass eine halbfeste Masse entsteht, gibt sie auf die Handinnenflächen und verreibt sie wie beim Händewaschen. Bei diesem Peeling werden abgestorbene Partikel entfernt, die Haut der Hände wird angeregt und durchblutet. „Diese Anwendung spricht alle Sinne an, allein der Geruch des Kaffees macht munter. Es ist richtig toll, um in den Tag zu starten.“

Das Peeling: Die Kaffee-Öl-Mischung wird gründlich einmassiert. Quelle: Christian Behrens

Einige Minuten sollte man die Masse verreiben und auf allen Teilen der Hand einmassieren. Das tut übrigens nicht nur den Händen gut. „Auch Ellenbogen und Füße freuen sich über das Peeling“, sagt die Kosmetikerin.

Nach den langen Wintermonaten können die Oberarme ebenfalls etwas Aufmerksamkeit vertragen. „Durch dicke Wollpullis bilden sich dort oft Verhornungen, die man mit dem Coffee-Peeling ganz einfach entfernen kann.“ Wo auch immer die Kaffee-Öl-Mischung zum Einsatz kommt: Die Haut ist anschließend wunderbar weich und glatt.

Aber auch andere Mischungen sind möglich: Ätherische Öle mit den Aromen Bergamotte oder Mandarine sind effektive Stimmungsaufheller. Man kann sie mit Salz oder Zucker mischen und ebenfalls für Peelings benutzen.

Das Milchbad für die Hände

Nach dem Peeling: Nun folgt das Milchbad. Quelle: Christian Behrens

Das Kaffee-Öl-Peeling kann man mit warmem Wasser von den Händen spülen – oder man legt die Hände für die vollendete Pflege in eine Schale mit Kuhmilch, die man bei Bedarf auch mit etwas Wasser vermischen kann. „Die enthaltene Milchsäure hat eine ausgleichende Wirkung auf die Haut. Sie sorgt für ein glattes, reines Hautbild und funktioniert ganz mild, ohne jeden Schleifpartikel.“

Das Milchbad sollte zehn bis 20 Minuten dauern. Lisa Mir-Eschghi empfiehlt, die Anwendung häufig zu machen – wer mag, kann seine Hände täglich auf diese Weise pflegen. „Durch das viele Händewaschen und Desinfizieren in den Corona-Jahren kann die Haut das jetzt gut gebrauchen“, betont die 32-Jährige. Sie rät dazu, Hände lieber mit Wasser und Seife als mit Desinfektionsmitteln zu reinigen, da die chemischen Mittel die Haut stark austrocknen.

Schonend: Nach dem Milchbad ist die Haut glatt und rein. Quelle: Christian Behrens

Manche Menschen haben nicht einfach trockene Hände und Füße. Sie leiden unter Schrunden, das sind spröde Einrisse in der Haut, die große Schmerzen verursachen können. Mir-Eschghi kennt ein effektives Hausmittel: „Man gibt ein halbes Päckchen Backpulver in das Milchbad, das wirkt bei Schrunden Wunder.“

Die Honig-Zupf-Massage

Süße Sache: Zunächst wird der Honig auf dem Gesicht aufgetragen. Quelle: Christian Behrens

Für diese natürliche Gesichtsbehandllung verwendet die Fachfrau einen besonderen Honig. „Der Manuka-Honig kommt aus Neuseeland und hat eine besonders antibakterielle Wirkung. Er gilt als natürliches Antibiotikum.“ Grundsätzlich ist die Honigmassage auch mit anderen Sorten möglich, aber laut Mir-Eschghi nicht so wirkungsvoll.

Die Zupfmassage, die sie mit dem Honig durchführt, fördert die Durchblutung der Gesichtshaut und pumpt Sauerstoff ins Gewebe. Schüppchen werden entfernt, Schwellungen abtransportiert und die Haut wird aufgepolstert. „Sie ist anschließend richtig rosig und schön.“

Massagetechnik: Mit den Kuppen der drei mittleren Finger wird der Honig in die Haut geklopft. Quelle: Christian Behrens

Für die Massage verwendet Lisa Mir-Eschghi einen Teelöffel des Honigs, den sie im Gesicht verteilt und darauf achtet, nicht zu nah an die Augen zu kommen. „Zupfen“ bedeutet nicht, die Haut zu kneifen oder an ihr zu ziehen, sondern mit den Kuppen der drei Mittelfinger mit einer leicht wippenden Bewegung schnelle, mittelkräftige Druckpunkte im Gesicht zu setzen.

„Dabei bewegen sich die Finger von innen nach außen und von oben nach unten, damit Schwellungen abwandern können“, erklärt die 32-Jährige. Zwei bis sechs Minuten sollte diese Massage dauern, die ähnliche Effekte hat wie eine Faszienmassage.

Dieser Vorgang verschönert nicht nur das Hautbild, er löst auch Spannungen. „Viele Menschen wissen gar nicht, wie verspannt sie im Gesicht sind“, hat die Expertin beobachtet. Denn wer lange vor dem Computer sitzt, hat häufig verkrampfte Augen.

Auch die Schläfen massieren: So kann man Verspannungen lösen. Quelle: Christian Behrens

„Viele Menschen haben auch extrem angespannte Lippenpartien“, weiß Mir-Eschghi. „Andere knirschen nachts mit den Zähnen, das führt häufig zu Verkrampfungen im Schulter- und Nackenbereich.“ Die Massagebewegungen an Schläfen und Schultern durchzuführen, kann Blockaden lösen und gegen Kopfschmerzen helfen.

Zum Schluss verteilt man den Honig noch einmal über das Gesicht und lässt ihn kurz einwirken. Dann nimmt man ihn mit einem Handtuch und kühlem Wasser ab. „Jetzt ist die Haut maximal durchblutet und sehr aufnahmefähig“, sagt die Fachfrau, die rät, das Gesicht im Anschluss mit einer Tagespflege, einem Serum oder zum Beispiel einem Gesichtswasser mit Aloe Vera zu verwöhnen.

Fertig: Der Honig wird mit einem Handtuch und kühlem Wasser abgetupft. Quelle: Christian Behrens

Eine weitere Möglichkeit ist die Anwendung von Hanföl. „Das hat einen aufpolsternden Effekt und wirkt wie ein natürliches Anti-Aging-Produkt. Weil die Haut jetzt noch feucht ist, kann sie das Öl sehr gut aufnehmen.“

Selbstständig: Lisa Mir-Eschghi hat sich mit ihrem Salon einen Teenagertraum erfüllt. Quelle: Christian Behrens

Lisa Mir-Eschghi empfiehlt, ganz bewusst auf den Effekt der Honig-Zupf-Massage zu achten. „Die meisten Anspannungen nehmen wir kaum wahr, aber sie sind da und sorgen für Verkrampfungen und Fältchen. Wir entspannen unser Gesicht im Alltag viel zu selten.“