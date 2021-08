Hannover

Hannes Pilz (20) hält den Volleyball in seinen Händen. Er festigt seinen Stand im Sand, atmet noch einmal durch. Dann schlägt er den Ball auf. Auf der anderen Seite des Netzes haben sich die Spieler längst bereit gemacht. Joschan Aderhold (25) nimmt den Ball an und baut dann den ersten Angriff auf, indem er den Ball Hannes Mispagel (25) hoch zuspielt. Der springt und schmettert den Ball vom höchsten Punkt in das Feld der gegnerischen Mannschaft. Keine Chance für Hannes Pilz und sein Team. Aderhold, Mispagel und ihre zwei Mitspieler landen den ersten Punkt im Beachvolleyball-Match, der Strandvariante des Volleyballspiels.

Die Teams legen nach einigen Ballwechseln eine Pause ein. Die Sonne steht hoch, es ist 27 Grad heiß. „Das ist schon gut anstrengend in der Hitze, aber einfach ein toller Sport“, sagt Aderhold, dem Schweißperlen die Stirn herunterlaufen. Der 25-Jährige wirkt begeistert, während er einen Schluck Wasser trinkt und danach ein paar Erdbeeren snackt.

Der größte Spaß? „Sich richtig in den Sand schmeißen“

„Beachvolleyball zu spielen, ist mit Volleyball in der Halle nicht zu vergleichen“, findet auch Mitspieler Pilz, der zwei Jahre Volleyball im Verein gespielt hat. „Am meisten Spaß macht es beim Beachen, sich richtig in den Sand zu schmeißen.“ In der Halle gäbe es hingegen immer wieder aufgeschürfte Knie: „Die sogenannte Hallenkrätze.“

Die Regeln im Sand sind einfach: Ein Spielzug beginnt mit dem Aufschlag ins gegnerische Feld. Ein Team muss den Ball immer spätestens mit der dritten Berührung zurückspielen. Gelingt das nicht, wird der Ball ins Aus gespielt oder begeht ein Spieler einen technischen Fehler, endet der Ballwechsel. Bei offiziellen Wettkämpfen besteht ein Team aus zwei Spielern – im Hobbybereich pritschen und baggern meist vier Leute in einer Gruppe.

Liebt es, sich in den Sand zu schmeißen: Beachvolleyballspieler Hannes Pilz (20) spielt gerne auf dem Platz am Haus der Jugend. Quelle: Frank Wilde

Im Sommer kommt Hannes Pilz meist für vier bis fünf Stunden auf den Beachvolleyballplatz, um sich auszupowern – bis zu dreimal die Woche. Auch die anderen Spieler sind regelmäßig auf dem Platz am Haus der Jugend. „Danach ist dann immer die ganze Wohnung voller Sand“, sagt Pilz und lacht. „Ein bisschen, als würde man vom Strand zurückkommen.“ Ein Nachmittag auf dem Beachvolleyballplatz fühle sich wie Urlaub an.

Begeisterung für Beachvolleyball steigt

Für Pilz hatte der Sport noch einen weiteren Vorteil: „Ich habe durch das Beachen jede Menge Leute kennengelernt.“ Besonders wichtig für den 20-Jährigen, der erst vor einem Jahr für sein Studium in Visueller Kommunikation nach Hannover gezogen ist und durch die Corona-Pandemie bislang keinen echten Uni-Alltag kennenlernen konnte. Die Gruppe aus Spielern sei seitdem stark gewachsen, es kämen immer mehr Beachvolleyball-Begeisterte hinzu.

Ein paar Studienfreunde von Aderhold und Mispagel seien beispielsweise längst Teil der Gruppe – so wie auch andere Spieler, die die Studenten einfach auf dem Feld getroffen haben. „Wir haben Nummern ausgetauscht und dann ist das gemeinsame Beachen zur Gewohnheit geworden“, erzählt Lehramtsstudent Mispagel. Mittlerweile hat die zusammengewürfelte Gruppe einen richtigen Team-Charakter entwickelt.

Mispagel und Aderhold gewinnen mit ihrer Mannschaft 25 zu 20, die Spieler klatschen sich ab. Die acht Männer stehen neben dem Sandfeld beisammen und unterhalten sich: „Da hast du mir aber eine dicke Angabe um die Ohren gepfeffert“, meint Aderhold zu einem Spieler im gegnerischen Team. Die unterschiedlichen Niveaus der Spieler seien kein Problem – „man pusht sich gegenseitig“, erklärt Mispagel.

So würde jeder, der neu in die Gruppe komme, schnell Fortschritte machen. „Die Lernkurve ist steil. Beachvolleyball ist echt ein anfängerfreundlicher Sport“, meint Pilz, „und der Spaß am Spiel verbindet extrem.“

Im Interview: Beachvolleyball-Mann Tobias Tiedtke

Tobias Tiedtke wird auch der „Sandmann von Hannover“ genannt. Der Grund: Er hat seit 1995 immer wieder Beachvolleyball-Events am Steintor organisiert. Insgesamt 46 Veranstaltungen am Steintor hat es in den letzten 26 Jahren gegeben. Zuletzt mussten die Events wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Im NP-Gespräch erklärt Tiedtke wieso Beachvolleyball gerade im Sommer immer wieder ein echter Trend ist, wie anstrengend der Sport ist und weshalb ihn dennoch jeder spielen kann.

Wird „Sandmann von Hannover“ genannt: Tobias Tiedtke organisierte bereits 46 Beachvolleyball-Events am Steintor. Quelle: Frank Wilde

Wie viele Spieler braucht ein Beachvolleyballspiel und was sind wichtige Regeln?

Beachvolleyball in der Profi-Variante wird zwei gegen zwei gespielt. Da gibt es dann jede Menge Regeln beispielsweise bei der Annahme oder beim Zuspiel. Das sind aber für den Laien lediglich Nuancen, die nicht relevant sind, um sich für den Sport zu begeistern. Bei einem Spaß-Spiel wird meist vier gegen vier gespielt.

Wieso begeistert der Sport insbesondere im Sommer so viele Menschen?

Beim Beachvolleyball kann man einfach mitmachen, mit Leuten in Kontakt treten und sich dabei noch sportlich betätigen und bewegen. Beachen können auch Leute, die vorher noch gar nicht unbedingt etwas mit einem Ball am Hut hatten. Bei den Spaß-Spielern ist es völlig egal, wie der Ball rüber gespielt wird. Es darf offiziell jedes Körperteil genutzt werden, um den Ball über das Netz zu spielen. Gerade bei den Amateur-Spielen kommen witzige, spektakuläre und kuriose Ballwechsel zustande. Der Spaß-Faktor ist dann wirklich sehr groß.

Wie anstrengend ist der Sport?

Bei den Profis sieht Beachvolleyball immer so schön lässig aus, aber da muss man erst einmal hinkommen. Ich behaupte immer, dass jeder von den Profi-Beachvolleyballern sportlich fitter ist, als unsere Fußball-Nationalspieler. Die brauchen nämlich definitiv mehr Kondition und auch Muskulatur in allen Bereichen. Die spielen ja bei Hitze, bei der sich sonst niemand bewegen würde. Da braucht es wirklich eine ganz andere körperliche Verfassung, um das zu packen.

Welche Voraussetzungen braucht man, um Beachvolleyball spielen?

Im Spaßbereich sind Figur, Größe und Alter völlig egal. Im Profi-Bereich sieht das anders aus. Um sich am Netz behaupten zu können, müssen die Spieler schon eine gewisse Größe haben. Die vermeintlich kleinen Spieler unter den Profis sind die 1,90-Leute. Ansonsten ist wichtig, dass die Spieler schnell, flexibel und beweglich sind.

Die Beachvolleyball-Events am Steintor konnten 2020 und 2021 nicht stattfinden ...

Das ist niederschmetternd und traurig, weil sich die Mitwirkenden ja zwei Jahre lang nicht gesehen haben. Es fühlt sich also so an, als ob man seine Familie zwei Jahre lang nicht sehen kann. Natürlich ist die Organisation der Events auch immer ganz schön anstrengend. Aber im Nachhinein war ich jedes Mal unglaublich dankbar, dass ich das machen durfte.

Von Sophie Peschke