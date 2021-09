Bayrisches im Norden: So lecker feiern Sie Oktoberfest

Hannover

Genießen Sie Biersuppe mit Weißwurst, Kalbshaxe oder Bayrisch Crème – vielleicht mit einem guten Hellen!

Bayrisch Crème mit Zwetschgenröster

Quelle: Christian Behrens

Eigelb und Puderzucker cremig aufschlagen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Vanilleschote aufschlitzen, das Mark herauskratzen und beides unter die Milch rühren. Milch zum Kochen bringen. Vanilleschote herausnehmen und die heiße Milch unter ständigem Rühren langsam zu der Eiermasse gießen. Bei milder Hitze (am besten im Wasserbad) weiterschlagen, bis eine dickliche Masse entsteht. Die Gelatine ausdrücken und unterrühren.

In eine Schüssel mit kaltem Wasser stellen und weiterschlagen, bis die Masse zu gelieren beginnt. Schlagsahne steif schlagen und unterheben. Die Crème in eine mit Klarsichtfolie ausgelegte, flache Auflaufform geben und zwei Stunden kaltstellen

Zwetschgen waschen, halbieren und entsteinen. Zucker in einem breiten Topf unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze goldgelb karamellisieren. Mit Rotwein und Portwein ablöschen. Weiterköcheln lassen, bis sich der Zucker wieder gelöst hat. Nun Zwetschgen, halbe Zimtstange und Zitronensaft hinzufügen. Bei kleiner Hitze fünf bis zehn Minuten köcheln lassen. Speisestärke mit wenig Wasser anrühren, unterrühren und den Röster damit binden. Weiter zwei Minuten köcheln lassen.

Für den Hafercrunch Schalotte fein würfeln, in einer Pfanne in Butter anschwitzen. Die restlichen Zutaten dazugeben und alles ordentlich umrühren und rösten, bis der Zucker anfängt zu karamellisieren. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Masse bei 90 Grad zwei Stunden trocknen.

Die Bayrisch Crème aus dem Kühlschrank nehmen, vorsichtig stürzen, dann in Riegel schneiden. Mit Hafercrunch und Zwetschgenröster anrichten.

Zutaten für vier Portionen 2 Eigelb 150 Gramm Puderzucker ½ Vanilleschote 125 Milliliter Milch 3 Blätter Gelatine 250 Milliliter Schlagsahne Für den Zwetschgenröster: 250 Gramm Zwetschgen 35 Gramm Zucker 35 Milliliter Rotwein 15 Milliliter Portwein Halbe Zimtstange 1 Teelöffel Zitronensaft 1 Teelöffel Speisestärke Für den Crunch: 20 Gramm Butter ½ Schalotte 60 Gramm Haferflocken 20 Gramm Zucker 1 Prise Salz 1 Zweig Thymian

Biersuppe mit Weißwurst und Brezencroûtons

Quelle: Christian Behrens

Für die Suppe Butter in einem Topf erhitzen und die kleingewürfelten Zwiebeln darin anrösten. Mehl dazugeben unterrühren, sowie gemahlene Muskatnuss und Kümmel. Mit Bier und Rinderfond aufgießen und die Biersuppe 20 bis 30 Minuten kochen lassen. Danach mit einem Pürierstab durchmixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken

Für die Croûtons Breze in kleine Stücke schneiden. In einer Pfanne Olivenöl und Butter auflösen. Die geschnittene Breze hineingeben und bei mittlerer Hitze goldbraun ausbacken. Die fertigen Croûtons auf Küchenpapier legen, damit das Fett aufgefangen wird.

Die Weißwürste in einen Topf mit siedendem Wasser geben und etwa zehn Minuten warm werden lassen. Nicht kochen, sonst platzen sie! Würste aus dem Wasser nehmen und von der Haut befreien, in kleine Stücke schneiden und auf vier tiefe Teller verteilen.

Die Biersuppe vor dem Servieren einmal aufschäumen und über die Weißwurst-Stücke geben, die Croûtons verteilen und mit Gartenkresse ausgarnieren.

Zutaten für vier Portionen 1 Zwiebeln, klein geschnitten 2 Esslöffel Butter 1 Knoblauchzehe, zerdrückt 500 Milliliter Helles (Tegernseer oder Augustiner ) 500 Milliliter Rinderfond (alternativ Kalbsfond oder Gemüsebrühe) 1 Teelöffel Kümmelkörner ½ Teelöffel gemahlene Muskatnuss 3 Esslöffel Mehl Salz Pfeffer 2 Weißwürste 1 Schale Gartenkresse Für die Croûtons: 1 Laugenbreze 2 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Butter

Geschmorte Kalbshaxe mit Kümmeljus, Serviettenknödel und Krautwickerl

Quelle: Christian Behrens

Die Haxe kalt abspülen und gründlich trockentupfen, rundum mit Salz und Pfeffer einreiben, mit Senf bestreichen; Möhren, Zwiebeln, Petersilienwurzel und Knoblauch schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und einen Bräter bei milder Hitze vorwärmen.

In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen und die Haxe rundum kräftig anbraten, dabei nach und nach die Zwiebelwürfel zugeben und mit anbraten. Wenn die Haxe eine goldbraune Farbe hat, in den Bräter umbetten.

Nun Möhren und Petersilienwurzel in der Pfanne goldbraun anrösten und zuletzt das Tomatenmark mit dem Knoblauch für eine Minute mit anbraten, dann sofort mit Rotwein ablöschen und alles zu der Haxe schütten. Mit dem Wasser noch die Röststoffe in der Pfanne losköcheln und ebenfalls zur Haxe gießen. Rosmarin und Lorbeerblatt dazugeben und im vorgeheizten Herd etwa zwei bis zweieinhalb Stunden garen, dabei ab und zu mit dem Bratenfond begießen und bei Bedarf noch etwas Brühe angießen. Fertigen Braten in Folie gewickelt im ausgeschalteten Herd ruhen lassen.

Den Sud durch ein Sieb geben und für die Sauce beiseitestellen. Nun Kümmel mit Öl in einem mittelgroßem Topf anbraten, Zucker dazugeben und leicht karamellisieren lassen, mit Dunkelbier ablöschen und etwa sechs Minuten einkochen. Den Sud von der Haxe dazugeben und weitere sechs Minuten einkochen. In der Zwischenzeit die Maisstärke mit zwei Esslöffeln Wasser anrühren, damit die Sauce abbinden.

Für die Knödel altbackene Brötchen oder Weißbrot in Würfel schneiden, zerlassene Butter darübergeben. Die Zwiebel schälen, fein hacken und in einer Pfanne mit ein wenig Butter anbraten und zur Semmelmasse geben. Milch, Eier und Muskat mit einer Prise Salz in einer Schüssel verrühren, über das Brot gießen und gut durchmischen – die Masse für gut 30 Minuten ziehen lassen. Danach mit befeuchteten Händen die Mischung zu einer länglichen Rolle formen.

Eine Stoffserviette oder hitzebeständige Frischhaltefolie anfeuchten und die Knödelrolle einwickeln – die beiden Enden mit einem Garn zusammen binden. Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und den Serviettenknödel ins leicht kochende Wasser hängen. Etwa 35 Minuten leicht köcheln lassen. Danach vorsichtig auswickeln und in einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Für die Krautwickerl die äußeren Spitzkohlblätter entsorgen, die anderen Blätter vorsichtig abnehmen – sie müssen ganz bleiben! Den Mittelstrunk herausschneiden, die Blätter in kochendem Salzwasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken, trocken tupfen.

Das Innere des Spitzkohls und zwei Schalotten in dünne Streifen schneiden. Butter in einem Topf erhitzen, Schalotten und den Spitzkohl dazugeben, mit etwas Salz, Kümmel, Muskat, Pfeffer und Bier weichschmoren. Nach und nach Pankomehl dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Abkühlen lassen. Die blanchierten Blätter mit einem Nudelholz plattwalzen, die Füllung längs platzieren und mit Hilfe von Klarsicht- oder Alufolie zu einer Rolle formen. Kurz vor dem Servieren aus der Folie nehmen, in vier Stücke schneiden und kurz erwärmen (zum Beispiel in der Mikrowelle).

Die Haxe in Scheiben oder Stücke schneiden, mit Serviettenknödel und Krautwickerl anrichten, mit Kümmeljus angießen.

Zutaten für vier Portionen 1 Kalbshaxe Salz, Pfeffer 1 Esslöffel Dijon Senf 2 Möhren 1 Petersilienwurzel 2 Zwiebeln 3 Zehen Knoblauch 2 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Tomatenmark 300 Milliliter Rotwein 300 Milliliter Wasser 2 Zweige Rosmarin 2 Lorbeerblätter Für die Sauce: 1 Teelöffel Kümmel 1 Teelöffel Zucker 200 Milliliter dunkles Bier 1 Esslöffel Öl passierten Sud von der Haxe 1 Esslöffel Mondamin (Maisstärke) Für die Serviettenknödel: 200 Gramm Semmel (altbacken, würfelig geschnitten) 300 Milliliter Milch 3 Eier 6 Esslöffel Butter (zerlassen) 1 Prise Salz 1 Prise Muskatnuss, gerieben 1 Prise Pfeffer 1 Stück Zwiebel Stoffserviette oder hitzebeständige Frischhaltefolie Für die Krautwickerl: 1 Spitzkohl 2 Schalotten 50 Gramm Butter 1 Esslöffel Pankomehl Salz, Pfeffer Muskat und Kümmel, gemahlen etwas Bier

Obazda mit frischem Brot

Quelle: Christian Behrens

Camembert in einer Schüssel mit einer Gabel zerdrücken. Nach und nach die restlichen Zutaten hinzu gegeben und gründlich vermischen. Das Weißbier zum Schluss dazu gegeben und kräftig unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit feinen Schnittlauchröllchen ausgarnieren. Schmeckt am besten mit frischem Sauerteigbrot.

Zutaten für vier Portionen 200 Gramm Camembert 20 Gramm Butter 10 Gramm Paprika, edelsüß 1 kleine Zwiebel, sehr fein gewürfelt 50 Gramm Frischkäse 10 Gramm Kümmel Salz Pfeffer 5 – 10 Zentiliter Weißbier Schnittlauch

Von NP