Hannover

Sommerzeit ist Ferienzeit – doch auch in diesem Jahr bleiben wieder viele wegen der Corona-Pandemie und damit verbundener Reisebeschränkungen zuhause. Trotzdem kann der Urlaub direkt vor der Haustür beginnen, denn rund um Hannover gibt es wunderschöne Seen und sogar ein Meer.

Wo kann man rund um Hannover abtauchen? Das Wasser genießen, segeln oder ein Brett für Stand-up-Paddling mieten? Ruhe oder Action finden? Die NP hat Tipps zusammengestellt für Ausflüge an acht Badeseen in der Region, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen.

Tipp 1: Zwei Strände am Steinhuder Meer

Außer mit dem Auto ist das Steinhuder Meer auch gut mit S-Bahn oder Fahrrad von Hannover aus zu erreichen. Und viele fahren zum Baden gern zu der 35000 Quadratmeter großen, künstlich angelegten Badeinsel an der Südseite des Meeres. Diese hat einen schönem Sandstrand, ausgedehnte Liegeflächen und viele Spielgeräte für Kinder. Die flachen Uferzonen bieten gerade den jungen Gästen viele Möglichkeiten zum Spielen, Planschen und Burgenbauen. Eine WC-Anlage inklusive einer barrierefreie Toilette ist vorhanden, ebenso eine Gastronomie.

Herrlicher Sandstrand: Badeinsel in Steinhude. Quelle: Rainer Dröse

Der Strand wird gegen 7.30 Uhr geöffnet und schließt mit Einbruch der Dunkelheit. Übrigens: Hunde sind auf der Badeinsel nicht erlaubt, ebenfalls ist das Grillen in dem kompletten Bereich verboten. Und auch wenn die Badeinsel eine gute Einstiegsstelle für Surfer wäre, ist das Surfen hier nur außerhalb der Badesaison erlaubt. Tipp: Rechtzeitig kommen, aufgrund der Corona-Lage ist die Badeinsel nur für bis zu 2.000 Besucher geöffnet, Vorabbuchungen sind aber nicht möglich.

Ausweichmöglichkeiten zum Baden am Steinhuder Meer gibt es in Mardorf: Am Nordufer bietet der ausgedehnte und natürliche Strandbereich an der „Weißen Düne“ Beachfeeling pur. Parkplätze, Spielplatz, Trampolin- und Volleyballanlage gibt es ebenfalls, wenige Schritte weiter östlich ist der Surfstrand, wo sich auch viele Kite-Surfer treffen. Am „Surfers Paradise“ (Ladenstraße 19) kann man auch stunden- oder tageweise die Ausrüstung zum Wing-Surfen, Kitesurfen, Stand-up- Paddeln, Segeln oder Katamaransegeln ausleihen. Auch Kanus kann man dort mieten.

Tipp 2: Altwarmbüchener See

Der beliebte Altwarmbüchener See (Moorwaldweg 19) entstand in den 1980er Jahren beim Ausbau der „Moorautobahn“. Der bis zu zwölf Meter tiefe See ist von Wäldern und Wiesen umgeben und mit 48 Hektar Wasserfläche nach dem Maschsee der zweitgrößte See Hannovers. Die nördliche Seite wird von langen Sand­stränden und großen Liege­wiesen geprägt. Es gibt Spielmöglichkeiten für Kinder, WC, Dusche, Umkleiden. Essen und Trinken kann man am Kiosk, im Biergarten oder am Imbiss kaufen.

Ort der Abkühlung: Der Altwarmbüchener See gehört zum Stadtgebiet von Hannover. Quelle: Christophe Gateau

Die Segel-, Yacht- und Surfschule bietet Kurse an und verleiht Boote und Bretter. Tipp: Oft ist der Strand sehr überfüllt, je weiter man nach Osten geht, desto ruhiger wird es. Die DLRG-Station ist in der Saison samstags von 14 bis 20 Uhr, sonntags von zehn bis 19 Uhr besetzt.

Tipp 3: Natur pur am Bordenauer See

Ein kleiner idyllischer See ist der Bordenauer See (Bordenauer Straße 88, Neustadt am Rübenberge), perfekt für Naturliebhaber jenseits des großen Trubels. Der Kiessee bei Neustadt ist nur vier Hektar groß, an manchen Stellen gibt es seichtes Gewässer mit Sand, so dass auch Kinder gut spielen können. Möglichkeiten, sich ans Ufer zu legen, gibt es aber fast rundherum. Allerdings gibt es keine Badeaufsicht oder Gastronomie, hier muss man sich selbst versorgen.

Idyllisch: Vor allem Einheimische kommen an den Bordenauer See zum Baden. Quelle: Mirko Bartels

Tipp: Insektenspray nicht vergessen. Außerdem sollte man an diesem See im Sommer auch auf Blaualgen achten, auf die Website vom Badegewässerportal des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes findet man aktuelle Messungen.

Tipp 4: Hufeisensee ist die jüngste Badestelle

Ebenfalls im Norden liegt der jüngste Badesee der Region: Der 11,7 Hektar große Hufeisensee (Landwehrdamm 11, Isernhagen) am Wietzepark wurde erst 2005 freigegeben. Zu dem Areal gehören zwei ausgewiesene Badebuchten mit Sandstrand am Südufer. Es gibt ein Servicegebäude mit Toiletten, eine weitläufige Liegewiese mit Sandstrand und Tische mit Bänken. Man kann Beachvolleyball, Rasenfußball oder Boule spielen, um den See herum gibt es schöne Rad-, Wander- und Reitwege.

Ruhe statt großem Ansturm: Stehpaddler auf dem Hufeinsensee. Quelle: Thomas Oberdorfer

Die DLRG wacht an den Wochenenden während der Badesaison. Sehr nett ist auch die Gastronomie mit dem „Seehaus“. Dort gibt es auch einen großen Parkplatz. Übrigens: In Seenähe liegt auch der Hochseilgarten „Pirate Rock“.

Tipp 5: Romantik am Waldsee

Der Waldsee gibt dem Campingplatz im Hainwald seinen Namen. Quelle: Michael Schütz

Der Waldsee im Hainwald (Hämelerwald) liegt im Landschaftsschutzgebiet ist von Schilf und Seerosen bewachsen – ideal für naturverbundene Badegäste, die einen romantischen Badeort suchen. Der zwei Hektar große See (eine ehemalige Tongrube), an dem man Enten, Libellen, Igel und Fische gut beobachten kann, gehört zu einem Campingplatz. Baden erfolgt auf eigene Gefahr, es gibt keine Aufsicht. Dafür aber Liegewiesen, einen Sandstrand mit WC und Dusche sowie einen Spielplatz. Tipp: Am Strand ist die Gaststätte Forsthaus.

Tipp 6: Action am Blauen See in Garbsen

Camping, Baden, Wakeboarden, Wasserski fahren, Adventure Golf oder Toben im Aqua Park – der Blaue See in Garbsen bietet viel Action für Kinder und Erwachsene. Bei schönem Wetter lockt der 600 Meter lange Sandstrand viele Badegäste, es gibt eine 65 Meter lange Wasserrutsche, auf der künstlichen Badeinsel ist ein Sprungturm mit Ein- und Zwei-Meter-Brett. Man kann Paddelboote und Sups mieten, an der Ostseite befindet sich die Wasserskiseilbahn.

Am Blauen See können Kinder viel erleben. Quelle: Florian Petrow

Direkt daneben ist auch das Restaurant „Azzurro Beach“, das werktags ab 15.30 Uhr, am Wochenende ab zwölf Uhr geöffnet hat. Außerdem gibt es überdachte Grillplätze, die man vorher buchen muss. Freies Grillen am See ist nicht gestattet. Aktivitäten kann man hier buchen.

Tipp 7: Flache Ufer am Tannenbruchsee

Der Baggersee Tannenbruchsee mit flachem Ufer liegt nordwestlich von Hannover zwischen Metel und Averhoy umgeben von einem Landschaftsschutzgebiet. Der sieben Hektar große Natursee gehört zu dem angrenzenden Campingplatz, hier ist auch der Eingang. Wer baden will, zahlt als Erwachsener für eine Tageskarte zwei Euro, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren 1,50 Euro, jüngere Kinder haben freien Eintritt.

Mit den flachen Ufern ist der Tannenbruchsee ideal für Familien. Quelle: Mirko Bartels

Dafür gibt es auf dem Campingplatz auch einen Abenteuerspielplatz, ein WC für Badegäste und Liegewiesen mit Bäumen. Stärken kann man sich am Kiosk, in der Kneipe oder im Biergarten des Campingplatzes. Achtung: Baden ist auf eigene Gefahr, es gibt keine Aufsicht.

Tipp 8: Kinderspaß am Irenensee

Zwischen Burgdorf und Uetze liegt der größte Spreewaldsee. Am Irenensee (Dahrenhorst 2a, Uetze) gibt Möglichkeiten zum Basketball, Beachvolleyball, Fußball, Surfen, Segeln, Angeln und Campen, man kann Boote, Bollerwagen, Räder und Kettcars ausleihen, für Kinder gibt es einen tollen Spielplatz und als Highlight können sie an einem Drahtseil über das Wasser fliegen.

Der Spielplatz am Irenensee lädt zum Klettern ein. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Direkt am See gibt es einen Kiosk und einen Imbiss mit Sitzplätzen sowie ein Restaurant, einen Grillplatz und auf dem Campingplatz einen Markt. Das WC ist behindertengerecht, Dusche und Umkleide laut Betreiber barrierefrei. Aber Achtung: Es gibt keine Badeaufsicht.

Hier gibt es Infos über die Wasserqualität Das Baden im Naturteich ist wunderschön. Damit man auch bedenkenlos ins Wasser gehen soll, wird die Wasserqualität der Seen – und auch das Wachstum von Blaualgen und Cyanobakterien in den Seen – von der Regionsverwaltung beobachtet. Trotzdem kann es vor allem in nährstoffreichen Gewässern bei anhaltend warmem Wetter zu einem sehr starken Wachstum von Cyanobakterien und Blaualgen kommen, manchmal kann das Wasser auch innerhalb kurzer Zeit umkippen. Eine Faustregel: Wenn man knietief im nicht aufgewirbelten Wasser steht und die Füße im grün-blauen Wasser nicht mehr erkennen kann, sollte man das Baden lieber lassen. Nach dem Baden sollte man sich gründlich duschen. Der Badegewässer-Atlas Niedersachsen gibt Auskunft über aktuelle Badeverbote.

Von Maike Jacobs