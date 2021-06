„Backposten“ in Laatzen: Lange Schlangen für Brot vom Vortag

Laatzen

Davon träumt jeder Händler: Morgens eine lange Schlange vor dem Laden, nachmittags leergefegte Regale. Stefan Sievers erlebt das immer dienstags bis sonnabends in seinem „Backposten“. Die Ware im Mini-Shop gegenüber des Einkaufszentrums in Laatzen ist heiß begehrt – denn Sievers verkauft „immer das Beste vom Vortag“.

Jeder Tag ist eine bunte Tüte: „Ich weiß nie, was reinkommt“, sagt der Sozialpädagoge, der die Second-Hand-Bäckerei zusammen mit seiner Lebensgefährtin Heike Hennig seit 2018 leitet. Er hat eine Kooperation mit der Calenberger Backstube, in deren Filialen sammelt Sievers’ Team Brot, Brötchen und Kuchen ein, die am Vortag übrig geblieben sind. „An zwei Tagen in der Woche gibt es das beliebte Nussbrot, dann ist die Schlange besonders lang.“

Sparsamkeit und Fridays for Future

Weiße Brötchen kosten fünf Cent, ein Laib Brot einen Euro. „Brot hält viele Tage, Brötchen kann man wieder aufbacken“, betont Sievers, der zu seiner Ware steht. Er weiß aber auch: „Der Antrieb sind die günstigen Preise.“ Viele ältere Kunden wüssten das Angebot deshalb zu schätzen. „Aber ich bemerke auch einen gewissen Sinneswandel bei den jungen Leuten.“ Denen gehe es darum, keine Ressourcen und Lebensmittel zu verschwenden. „ Fridays for Future hat da was bewegt.“

Lange Schlangen vor dem „Backposten“ in Laatzen. Quelle: Rainer Droese

2009 wurde das Unternehmen gegründet – genau aus diesen Gründen. „Es geht um Nachhaltigkeit“, betont Sievers. Viele Bäckereiketten würden übriggebliebene Ware in den Müll oder in die Tierfutterverwertung geben. „Oder verschämt in einer Ecke des Tresens zum Verkauf anbieten.“ Das treffe die Berufsehre der Bäcker, aber auch das Schamgefühl des Kunden, der sich vielleicht nicht traue, zur vermeintlich „zweitklassigen“, aber günstigeren Ware zu greifen. „Das fällt bei uns weg“, sagt er über das „Backposten“-Konzept.

„Backposten“ soll Zukunftsmodell werden

Auch wenn coronabedingt die zweite Filiale in Langenhagen inzwischen geschlossen ist: Für Sievers ist der „Backposten“ ein Zukunftsmodell, er will noch dieses Jahr auch die Namensrechte an der Marke übernehmen. „Man kann noch viel mehr aus dem Thema machen“, ist er sich sicher. „Aber ein erster Schritt ist getan.“

Große Auswahl: Um elf Uhr sind die Regale im „Backposten“ noch voll. Quelle: Rainer Droese

„Backposten“, Würzburger Straße 15, Laatzen: geöffnet dienstags bis sonnabends von elf bis 17 Uhr. Infos unter www.backposten.de

Von Andrea Tratner