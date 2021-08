Hannover

Der Konkurrenzkampf um „Bachelorette“ Maxime Herbord (26) ist voll entbrannt. In der fünften Folge der RTL-Kuppelshow lagen bei einigen der Herren die Nerven blank. Hannover-Kandidat Kevin Ullmann (27) ließ das elegant an sich abperlen. Bis in der fünften „Nacht der Rosen“ die folgenschwere Entscheidung fiel.

Hendrik Luczak (33) aus Hannover hatte schon in der zweiten Folge freiwillig die Segel gestrichen und die Villa in Griechenland verlassen – „das Format ist mir befremdlich“ gestand er. Sein blonder Konkurrent aus Hannover hatte zur Freude der TV-Zuschauerinnen einen längeren Atem – Kevin Ullmann lief im Surfer-Look gerne oben ohne durch die Kulissen. Weckte aber auch dank seiner kreativen Ader das Interesse der Jungesellin.

Ullmann schreibt einen Zukunfts-Liebesbrief

Die Challenge des Tages spielte ihm in die Karten: Maxime forderte einen Liebesbrief an die Zukunft ein. „Die Inspiration läuft!“ sagte er optimistisch, während seine beiden Konkurrenten im Vierer-Date mit den Worten rangen. Der 27-Jährige setzte auf das geschrieben Wort: „Wenn man etwas niederschreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich das im Leben manifestiert“, philosophiert er.

Surfer-Typ: Kevin Ullmann aus Hannover hatte kein Problem damit, in Badehose in der griechischen Villa gefilmt zu werden. Quelle: RTL

Was er sich im Brief wünschte? „Glanz und Glück“, „naturverbundenes Leben“, „schnellen Herzschlag“. Schöne Worte. Trotzdem wurde er zurück in die Villa geschickt. „Ich dachte, dass ist meine Chance“, gestand Ullmann der restlichen Männerbande. „Vielleicht steht sie nicht auf Romantik?“ mutmaßte er. „Oder meine verrückte Art?“

Was er nach seinem Abgang verpasste: Die „Bachelorette“ testete die verbliebenen zwei Kandidaten bei Engtanz zu schmalzigen Liebesliedern mit verbundenen Augen und Gesprächsverbot. Das lag nicht jedem. „Man macht sich zum Löffel“, ätzte Kandidat Tony, Polizeibeamter aus Rostock, der an diesem Nachmittag ebenfalls von Maxime Herbrod nicht zum Date gebeten wurde. Und sich Sorgen machte: „Wenn das meine Kumpels draußen sehen ...“

Kevin Ulmann nutzte abends trotzdem eine kurze Vier-Augen-Chance (Motto: „Einfach machen“) mit Wunderkerzen und einer kleinen Arie für die Herzensdame, die Kollegen zollten Respekt („Die Eier musst du haben!“). Belohnt wurde er in der fünften Nacht der Rosen leider nicht.

„Kevin ist etwas ganz Besonderes“

Maxime Herbord schickte den Poeten, der ihr auch schon mal ein Gedicht vorgetragen hatte, nach Hause. Aber mit viel Lob! „Kevin ist etwas ganz Besonderes“, schwärmte die 26-Jährige. „Er hat eine krass eigene Welt im Kopf. Ihm ist egal, was andere von ihm denken.“ Nur auf der „romantischen Schiene“ habe es zwischen ihnen nicht geklappt...

Entspannung in der Kuppelsho: Kevin Ullmann (links) macht Joga mit den Kandidaten. Quelle: TVNOW

Dafür inszenierte der Pflanzen-Fan einen Abschied, der in Erinnerung bleibt: „Unsere Story begann mit einem Blatt – und sie endet mit einem Blatt“, sagte er und überreichte nach dem Auftaktabend zum zweiten Mal ein Symbol dafür, dass sich die Lebenswege kreuzen.

Die sieben Villen-Bewohner verabschiedeten Kevin Ullmann, der in der Villa immer wieder Mediation und Yoga gemacht hatte, mit einem lautstarken „Ohmmmm!“ Das werden sie selbst brauchen. Bis Mitte September kämpfen sie immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf RTL (und vorab online bei TVnow) um die „Bachelorette“.

Von Andrea Tratner