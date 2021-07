Hannover

Das lief ja wie geschnitten Brot: Hannovers „Bachelorette“-Kandidaten Kevin Ullmann (27) und Hendrik Luczak (33) haben den Auftakt der RTL-Kuppelshow gut gemeistert, beide haben Mittwochabend die heiß begehrte Rose von Maxime Herbord (26) erhalten. Die Halb-Holländerin hofft, in der achten Staffel ihren Traummann zu finden – und die teilnehmenden Herren ihre Frau fürs Leben.

Als die Limousine mit Kevin auf dem Rücksitz vor der Traumvilla auf der griechischen Insel Kefalonia stoppte, entfuhr es ihm beim ersten Blick auf die 26-Jährige: „Uuh, jawoll! Ich glaube, ich habe mich jetzt schon verliebt.“ Der Mann aus der List ging, ehe er auf Maxime zulief, noch mal in sich, holte tief Luft und sagte euphorisch: „Hallöchen, wow, du siehst echt gut aus.“ Seine Gelassenheit erstaunte sie – im Positiven – , er wusste zu erklären: „Ich habe meditiert.“

Hat ein Blatt dabei: Kevin Ullmann überrascht Bachelorette Maxime mit einem Mitbringsel. Quelle: Screenshot/TVnow

Und der 27-Jährige hatte eine Überraschung für die „Bachelorette“ am Start, ein Blatt von seinen „übelst vielen Pflanzen“, die er zu Hause stehen hat. Eine ist „auf faszinierende Weise“ mutiert. Das Blatt, das er für Maxime dabei hatte, überreichte er ihr mit dem Hinweis, darauf würden sich ihre Lebenswege kreuzen. Nach seiner durchaus showreifen Vorstellung verschwand er zu den anderen Kandidaten mit einem „Boah, geil“ in die Villa.

Das Anwesen mit Pool imponierte auch Hendrik: „Schön hast du es hier“, begrüßte der Key Account Manager aus dem Zooviertel die potenzielle Frau seines Herzens. Die sprang auf seine Körpergröße (2,05 Meter!) an, er hatte mit dem Satz „Ich habe von Natur aus viel Maß“ und der Frage, ob sie denn ein Familienmensch sei, den deutlich dezenteren Auftritt der beiden Männer aus Hannover.

Die drittletzte Rose ist es: Hendrik Luczak freut sich, dass Maxime in ihn weiter dabei haben möchte. Quelle: Screenshot/TVnow

Am Ende erhielten beide eine Rose (Kevin: „Ich bin stolz, dass ich sie mit meiner ruhigen Art so überzeugt habe“), während drei der insgesamt 20 Anwärter von der brünetten Junggesellin nach Hause geschickt worden sind. Mal schauen, ob es so glatt weitergeht – wie immer mittwochs ab 20.15 Uhr bei RTL und eine Woche vorher online bei TVnow.

Von Mirjana Cvjetkovic