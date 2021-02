Hannover/Berlin

Huch, das ging flott: Im August bestätigte Yeliz Koc (27) ihre Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (29), Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (65). Die Hannoveranerin zog schnell zu ihrem neuen Partner nach Berlin. Jetzt, ein halbes Jahr später, gibt es die nächsten großen News des Paares: Koc ist schwanger, die beiden erwarten ihr erstes Kind!

In den vergangenen Tagen war es still um die 27-Jährige auf Instagram geworden, wo sie nach ihrer Teilnahme bei „Der Bachelor“ (2017) mit 388.000 Followern Influencer-Status hat. Die Fans fragten besorgt nach – daraufhin meldete sich Koc, es gehe ihr momentan gesundheitlich nicht gut, aber sie müssten sich keine Sorgen machen.

Es ist noch sehr früh

Nur einen Tag später zündete Ochsenknecht die Bombe mit dem Bild eines positiven Schwangerschaftstests, dazu schrieb er: „Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich. Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen.“ So viel zu ihrem Gesundheitszustand.

Die werdende Mutter wollte noch kein Statement abgeben, aber die NP konnte ihre Schwester, die Fußballerin Filiz Koc (34) in Hannover erreichen. Die freut sich darauf, Tante zu werden. „Es ist ein Wunschkind“, bestätigte sie. „Yeliz geht es nur leider sehr, sehr schlecht. Es ist halt sehr früh, aber Jimi wollte kein Geheimnis draus machen.“ In der wievielten Schwangerschaftswoche Yeliz Koc ist, wollte sie nicht verraten. Nur so viel: Die Zwölf-Wochen-Marke hat sie noch nicht erreicht.

Natascha Ochsenknecht (56), Mutter von Jimi Blue, teilte derweil in den sozialen Medien ihre Vorfreude auf das Baby: „Erst kein Enkelkind, dann zwei in einem Jahr“, schrieb sie. Denn: Auch ihre Tochter Cheyenne Savannah (20) ist schwanger.

In Hannover: Yeliz Koc und Johannes Haller im Sommer 2018. Quelle: Behrens

Und noch mehr Baby-News: Ein paar Monate vor der Beziehung mit Ochsenknecht war Koc noch mit Johannes Haller (33) liiert, den sie bei der RTL-Show „Bachelor in Paradise“ kennengelernt hatte. Die beiden nahmen 2019 am „Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil. Etwa zeitgleich zur neuen Beziehung seiner Ex kam Haller mit Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka (30) zusammen, die ihn 2017 im Finale noch verschmäht hatte. Nun erwartet auch diese ein Kind. Ende gut, alles gut.

Von Josina Kelz