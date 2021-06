Hannover

Na, das dürften trubelige Zeiten werden in der Familie: Dass Yeliz Koc (27) und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (29) ein Baby bekommen, machte schon fast von Beginn der Schwangerschaft an die Runde. Nun ließ der Reality-Star auf seiner Instagramseite eine weitere Bombe platzen! Ihre Schwester, Managerin und Profi-Fußballerin Filiz Koc-Rose (34) erwartet ebenfalls ein Baby, nach Tochter Bella (4) das zweite Kind für sie und ihren Mann Almondy Rose (36).

„Wir wurden doppelt beschenkt“, schrieb die 27-Jährige in den sozialen Medien und präsentierte ein pralles Foto: Bauch an Bauch posieren die hübschen Schwestern für das Foto, die eine (Koc) im rosafarbenen Outfit, die andere (Koc-Rose) trägt die passende Variante in Blau – ein Junge wächst also in ihr heran. Die Gefolgschaft bei Instagram ist entzückt, Glückwünsche und freudige Kommentare reihen sich aneinander.

Begeisterte Kommentar der Familie

Vor allem die Familie ist begeistert: Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31) postete einen Smiley mit Herzchen-Augen. Der Bruder von Jimi Blue Ochsenknecht wurde gerade erst Onkel, die Schwester der beiden, Cheyenne (20), wurde im März erstmals Mama, brachte Töchterchen Mavie zu Welt. Das Baby war gerade zu Besuch aus Österreich in Hannover, wurde unter anderem gemütlich am vergangenen Freitag (11. Juni) durch die Oststadt geschoben – Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sind kürzlich ja nach Hannover gezogen. Außerdem machte der gesamte Tross einen Familienausflug in den Heidepark.

Familienbande: (von links) Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Nino Claus, Wilson Gonzales Ochsenknecht mit Baby Mavie im Kinderwagen, Mutter und Großmutter Natascha Ochsenknecht, sowie Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht beim Ausflug im Heidepark. Quelle: Natascha Ochsenknecht/Instagram

Welches Baby wohl zuerst auf die Welt kommt, ist nicht klar. Yeliz Koc erwartet ihren Nachwuchs im Herbst, hat bisher 14 Kilo zugenommen, wie sie bei Instagram verriet. Der Babybauch ihrer jüngeren Schwester sieht ähnlich prall aus. Wir wünschen alles Gute!

Von Mirjana Cvjetkovic