Take away in Hannover - Mit diesen Ideen halten sich das Peanuts und das Paladino über Wasser

Jede Woche stellen wir pfiffige Ideen vor, mit denen Gastronomen ihren Laden am Laufen halten. Diesmal: Das „Peanuts“ in der List verkauft gesunde Kost in Weckgläsern – und das „Paladino“ in Langenhagen schweißt Gerichte mit dem Vakuumierer zusammen.