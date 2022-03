Hannover

Als Kind litt Sascha Hermel (34) unter Asthma, gleichzeitig war er sportlich sehr aktiv: „Ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht richtig atmen zu können“, sagt der Hannoveraner. In seinen Zwanzigern beschäftigte sich der studierte Betriebswirt damit, seine sportliche Leistung und Gesundheit zu optimieren und stieß auf das Thema Atmung. Welche körperlichen Effekte er mit der richtigen Atmung erzielen konnte, faszinierte ihn derart, dass er sich mit Patrick McKeowns System „Oxygen Advantage“ (siehe Info) als Atemtrainer ausbildete.

Sie möchten anderen beibringen, richtig zu atmen. Ganz stumpf gefragt: Können wir nicht alle atmen?

Genau das ist das Problem: Wir nehmen die Atmung als selbstverständlich. Schließlich ist es das Erste, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen und das Letzte, was wir tun, bevor wir sterben. Und genau das macht die Atmung so elementar. Atmen ist nicht gleich atmen – wir haben verlernt, wie es richtig geht.

Patrick McKoewn Der irische Bestseller-Autor und Atem-Trainer Patrick McKeown (48) hat die Methode „Oxygen Advantage“ entwickelt, er gehört auf dem Gebiet zu den führenden Experten weltweit. Bei dem Atemtraining geht es darum, die simplen und medizinisch bewiesenen Prinzipien der Funktionellen Atmung in den Alltag und den Sport zu integrieren. Warum: Um die Gesundheit, das Wohlbefinden und die sportliche Leistungsfähigkeit zu fördern. „Oygen Advantage“ wendet auch Höhensimulationstraining, etwa mit speziellen Masken, an.

Wie geht es denn richtig?

Am allerwichtigsten: die Nasenatmung. So viele Menschen atmen durch den Mund, vor allem wenn wir viel reden. Es gibt aber einen Grund, warum wir eine Nase haben: zum Atmen. Und der Mund ist zum Essen da.

Warum sollen wir denn nicht durch den Mund atmen?

Weil wir dadurch zu viel Luft einatmen und unter chronischer Überatmung leiden. Klingt erst mal nicht wild, bedeutet aber auch, dass wir mehr Luft ausatmen – und dadurch den für uns so wichtigen Kohlenstoffdioxid verlieren. Denn den atmen wir aus.

Warum ist er so wichtig für uns?

Weil nur durch ausreichend CO2 der eingeatmete Sauerstoff in unsere Organe und Muskeln transportiert werden kann. Haben wir zu wenig davon, wird zum Beispiel unser Hirn nur schlecht mit Sauerstoff versorgt. Die Folgen sind unter anderem: Müdigkeit, Leistungsabfall, kalte Hände und Füße. Wir kennen es auch vom Hyperventilieren, dass uns schwindelig wird.

Und beim Hyperventilieren atmen wir zu schnell und flach.

Richtig. Auch die schnelle Atmung ist ein wichtiger Punkt: Wir atmen schneller, je gestresster wir sind. Und unsere Gesellschaft ist im Dauerstress. Wir nehmen bis zu 15 Atemzüge pro Minute – ideal wären fünf bis sechs. Jeder kann das mal für sich zählen.

Welche Vorteile hat das?

Die Einatmung stimuliert den Teil unseres Gehirns, der für Aktivität zuständig ist. Die Ausatmung stimuliert den Teil, der für Erholung sorgt. Wenn da also ein Ungleichgewicht herrscht, fühlen wir uns nicht nur gestresst, sondern unser Körper ist auch gestresst. Deshalb geht es in Atemübungen darum, länger aus- als einzuatmen. Und vor allem, langsam und tief zu atmen. Es geht darum, unsere natürliche Atmung wieder herzustellen – das ist keine neue Wissenschaft.

Wer sind wir in dem Fall?

Grob gesagt: Wir Menschen in der schnelllebigen, westlichen Welt. Schauen wir uns Meditation oder Yoga aus Fernostasien an, sehen wir: Dort dreht sich alles um die Atmung. Jede Yogaeinheit, jede Meditation fängt mit dem bewussten Atmen an. Denn das entspannt nicht nur unseren Körper, sondern steigert auch unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit – und das merken wir schon nach ein paar Atemzügen. Übrigens auch ein wichtiger Faktor bei Sportlern.

Haben das Sportler auf dem Schirm?

Viele integrieren schon Atemübungen in ihr Training. Ich beschäftige mich vor allem mit Tennis und weiß von Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer. Im Profisport wird an jeder Stellschraube gedreht, um noch mehr Leistung rauszuholen. Die Atmung ist eine. Viele Sportler haben nur einen Bolt-Wert (siehe Info) von 20 Sekunden, besser wären 40 Sekunden. Die Kraft des Atems ist in der westlichen Welt noch nicht sehr verbreitet. Obwohl es die älteste Weisheit der Welt ist. Mich hat ein Satz von Meister Miyagi aus dem Film „Karate Kid“ geprägt, er sagt: „Wenn du fühlen das Leben geraten aus Fokus, immer zurückkehren zu Grundlage von Leben: Atem. Ohne Atem kein Leben.“

So messen Sie Ihre Bolt-Score Der Bolt-Score steht für Body Oxygen Level Test und misst die Atemleistung und wie sensibel unser Hirn auf den ansteigenden CO2-Gehalt im Blut reagiert. Um herauszufinden, wo Sie selbst liegen: Atmen Sie durch die Nase ein, dann aus und halten sich die Nase zu. Stoppen Sie die Zeit bis zu ihrem ersten Atemreflex. Je mehr Sekunden vergehen, desto besser ist Ihr Bolt-Wert. Das können Sie regelmäßig üben und so Ihren Score wöchentlich nach oben schrauben. „Mit jedem 5-Sekunden-Schritt werden Sie merken, dass Sie sich fitter und belastbarer fühlen“, sagt Sascha Hermel.

Und der Atem gelingt am besten durch die Nase.

Ja, durch die Nase haben wir viel mehr Widerstand, was den CO2 -Spiegel positiv beeinflusst. Ein weiterer positiver Effekt: In unseren Nasennebenhöhlen wird Stickstoffmonoxid produziert, das die eingeatmete Luft desinfiziert. Ein weiterer wichtiger Faktor ist aber auch die Bauchatmung: Wir neigen dazu, vor allem im Stress, durch den Mund und über die Schultern zu atmen. Das ist automatisch eine flache Atmung, in den Bauch atmen wir tiefer und effektiver. Also ruhig mal die Hand auf den Bauch legen und fühlen, ob sich die Bauchdecke beim Ein- und Ausatmen hebt und senkt.

Geschwollene Nase wegatmen Ihre Nase ist zu, aber sie haben kein Nasenspray oder wollen auf dieses verzichten? Auch dafür hat Hermel einen Trick: „ Atmen Sie durch die Nase leicht ein und aus und halten dann Ihre Nase zu, während Sie etwa 20 Schritte gehen. Dann atmen Sie wieder durch die Nase ein. Diesen Ablauf drei- bis fünfmal wiederholen.“ Danach soll die Nase weniger geschwollen sein und die Nasenatmung wieder leichter funktionieren.

Was ist mit nachts? Da können wir all das nicht beachten.

Stimmt – und das ist ein Problem. Wer tagsüber Nasenatmer ist, kann nachts trotzdem zum Mundatmer werden. Das merken wir daran, wenn unser Mund trocken ist, wenn wir aufwachen, schnarchen oder wir starken Durst haben. Durch die Mundatmung verlieren wir nämlich bis zu 40 Prozent mehr Wasser.

Und wie können wir das nachts verhindern?

Klingt erst mal gruselig, aber: Indem wir unseren Mund nachts zukleben. Es gibt spezielle Atem-Tapes für die Nacht, die haben natürlich gewisse Anforderungen. Ich rate also nicht zu einfachem Klebeband. Wer das aber auf keinen Fall versuchen sollte, sind Menschen mit ernsthaften Atemproblemen oder unter Alkoholkonsum!

Zum Abschluss: Wie sind Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Atemtraining?

Sagen wir mal so: Wüsste ich nicht, dass irgendwann in meinem Leben mal Asthma diagnostiziert wurde, würde ich es nicht glauben. Ich habe an meinem eigenen Körper gespürt, wie mächtig der Atem ist und trainiere ihn mehrmals pro Woche. Darüber hinaus wende ich die Wim-Hof-Methode (siehe Info) an.

Um wie Wim Hof in einem vereisten See in Norwegen zu baden?

Nicht ganz (lacht). Aber ich als eigentlicher Frostköttel schaffe es mittlerweile, Eisbäder in meiner eigenen Wanne zu nehmen und kalt zu duschen – ein sehr effektive Art, den Körper abzuhärten und das das Immunsystem zu boostern.

Wim Hof Der Holländer Wim Hof (62) wird auch „The Iceman“ genannt. Denn er hat 26 internationale Rekorde aufgestellt, unter anderem für das längste Eisbad (eine Stunde, 52 Minuten und 42 Sekunden). Die Kälteexposition gelingt ihm durch eine spezielle Atemtechnik, die Wim-Hof-Methode genannt. Sie basiert auf einer tibetanischen Meditationspraxis, wobei es darum geht, 30 bis 40 Mal tief ein- und auszuatmen und anschließend die Luft anzuhalten. Durch die Methode soll aber auch Hitze leichter zu ertragen sein und körperliche Höchstleistungen er-bracht werden. In den vergangenen Jahren hat es Wim Hof zu internationaler Bekanntheit geschafft, er arbeitet unter anderem mit Spitzensportlern wie Novak Djokovic oder Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow.

In seinem Blog www.zimtdrauf.de schreibt Hermel über seine Erkenntnisse und gibt Tipps, damit kommen Sie garantiert nicht aus der Puste.

Von Josina Kelz