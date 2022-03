Hannover

Harte Schale, weicher Kern! Ende Februar hatte der Ronnenberger Artur Mann (31) noch in Breslau geboxt und seinen 18. Sieg im 20. Profikampf geholt. Seinen Triumph verdankt er auch einem Glücksbringer, glaubt er: seiner Hose.

Eigentlich trage ich bei jedem Kampf ein anderes Outfit. Aber die Hose hat mir 2018 in Chicago Glück gebracht, deshalb habe ich sie in Breslau noch einmal getragen.“ Der Plan ging auf. „Sie hat mir zweimal Glück gebracht, jetzt soll sie jemand anderem Glück bringen.“

Deshalb versteigert er das Kleidungsstück auf Ebay (hier geht es zur Auktion). Den Erlös will er sich aber nicht in die eigene Hosentasche stecken, er kämpft lieber für die, die es nötiger haben: Der Erlös geht an das Kinderhospiz-Dienst an der Leonhardstraße.

Boxer Artur Mann versteigert Wettkampf-Hose für Kinderhospiz Quelle: privat

„Ich bin selber Papa eines fünfjährigen Sohnes, das Schicksal dieser Kinder geht mir ans Herz“, erzählt er. „Ich kann mir nicht vorstellen, was sie und die Eltern durchmachen, ich will es auch gar nicht. Aber sicherlich ist es eine der schlimmsten Situationen, die es gibt.“

Deshalb ist es ihm eine Herzensangelegenheit, die letzte Lebenszeit der Kleinen schöner zu gestalten. „Das Hospiz ist auf Spenden angewiesen“, weiß der Sportler. „Vielleicht wird keine große Summe zusammenkommen, aber jeder Cent wird helfen.“

Artur Mann: Harter Boxer mit weichem Kern

2018 versteigerte er seine Wettkampfschuhe und spendete den Erlös an das Kinderhospiz Berlin. „Da war ich allerdings nicht vor Ort, jetzt will ich die Spende persönlich vorbeibringen.“ Eine Woche können Interessenten online mitbieten.

Artur Mann plant, noch weitere Exemplare seiner Wettkampf-Bekleidung zu versteigern: „Da kommt über die Jahre einiges zusammen und meine Frau will nicht, dass ich alles einrahme“, verrät er und lacht.

Von Josina Kelz