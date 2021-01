Hannover

Hören ist das neue Sehen. Der Slogan wird oft verwendet, um den Siegeszug von Podcasts zu beschreiben. Der Begriff ist ein sogenanntes Kofferwort – es setzt sich zusammen aus „Pod“ (angelehnt an den Audioplayer-Pionier iPod) und „Broadcast“ (englisch für Sendung, Übertragung).

Zu finden sind die Podcasts auf diversen Plattformen, aber auch in den Audiotheken der öffentlich-rechtlichen Sender. Für das Smartphone oder Tablet lädt man sich vorab eine kostenlose Podcast-App herunter. Wer keine Folge verpassen will, „abonniert“ die kostenfreien Mediendateien. Die NP hat sich umgehört – und stellt sieben Podcasts vor.

„Archewell Audio“: Royale Seelenmassage

„Archewell Audio“, Prinz Harry und Meghan, auf Englisch, kostenfrei abrufbar auf der Plattform Spotify. Quelle: Screenshot

Die Autoren:„I am Harry“, stellt sich die männliche Stimme mit dem bezaubernden britischen Akzent vor. „And I am Meghan“, fügt seine Gattin hinzu. Der Duke und die Duchess of Sussex geben sich betont bodenständig und nahbar. Das adelige Paar versteckt sich ja auch nicht hinter dicken Schlossmauern, sondern führt ein (luxuriöses) Leben im kalifornischen Montecito. Mit ihrer Stiftung „Archewell“ haben sie hochgesteckte, aber noch etwas schwammige Ziele: Sie wollen Gemeinschaft fördern, gesellschaftlichen und kulturellen Wandel vorantreiben. Im Namen steckt das griechische „Arche“, was man mit Urquelle oder Beginn übersetzen kann. Auch Söhnchen Archie könnte sie dazu inspiriert haben.

Die Liebe gewinnt: Prinz Harry und seine Gattin Meghan sind aus dem royalen Zirkus ausgebrochen, gehen eigene Wege. Quelle: Dan Himbrechts/AAP/dpa-tmn

Das Angebot:Mehr als die erste Folge mit 33 Minuten von „Archewell Audio“ gibt es noch nicht – und dafür haben sich Harry und Meghan teils illustre Mitstreiter geholt. Promis wie Sänger Elton John und Tennisspielerin Naomi Osaka (aber auch Menschen aus vielen unterschiedlichen Lebensbereichen) steuern Audio-Schnipsel bei, in denen sie das Jahr 2020 Revue passieren lassen. Es war „ein schweres Jahr für alle, aber auch eines, in dem man viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft“ erfahren habe, finden die Initiatoren. Es gehe darum, „Wärme“ zu verbreiten, sagt Harry über die royale Seelenmassage. „Liebe gewinnt“ seufzt Meghan, an Pathos fehlt es diesem Podcast gewiss nicht. Großartig ist in der letzten Minute der Auftritt von Klein-Archie, der „Happy New Year“ wünscht.

„Es wird Zeit“: Starke Frauenstimmen

„Es wird Zeit – Frauenstimmen“, im Zwei-Wochen-Rhythmus, über Podcast-Portale und die Homepage der Autorin. Quelle: Kürthy

Die Autorin:Seit ihrem Bestseller „Mondscheintarif“ (1999) ist Ildikó von Kürthy die Frauenversteherin der Nation. Die 53-Jährige schreibt nicht nur Romane, sondern auch humorvolle Innenansichten über das Leben als Mutter, Hundebesitzerin oder ihr Selbstoptimierungs-Projekt als schlanke Super-Blondine („Neuland“).

Das Angebot:Ildikó von Kürthy ist Expertin darin, die eigenen Stärken und Schwächen schonungslos aufzublättern. Für „Es wird Zeit“ (unter dem Label gibt es auch einen Roman, ein Tagebuch, Meditationsanleitung und Playlist) holt sie sich interessante Frauen ans Mikro, mit denen sie in intimer Kaffee-Klatsch-Atmosphäre die großen Themen des Lebens bespricht. Es geht um Liebe, Beruf, Körpergefühl. Im Gespräch mit der Regisseurin Doris Dörrie erfährt man interessante Details über Uwe Ochsenknechts Unterhose und Glücksgefühle beim Tagebuchschreiben.

Ildikó von Kürthy spricht über Stärken und Schwächen. Quelle: dpa

Mit „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler taucht man ein in die „Leichtigkeit“ des Medizin-Studiums, ihren holprigen Start in die Schauspiel-Karriere und hohe Erwartungen. Mit Yasmina Filali geht es nicht nur um Make-up und Schönheitstipps, sondern auch um die Schattenseiten im Leben des TV-Stars. Unter Frauen gibt es keine Tabus: Paartherapeutin Ann Marlene Henning weiht uns ein in die Geheimnisse von Schamlippen und Orgasmen. Die nächste Folge mit Kabarettistin Gerburg Jahnke erscheint am 31. Januar.

„Urban Pop“: Musikalische Zeitreisen

„Urban Pop“, Peter Urban und Ocke Bandixen, bislang sind in loser Folge sechs Episoden erschienen (NDR). Quelle: Verlag

Die Autoren: Der 72-jährige Peter Urban ist eine Legende in der Musikszene, besuchte als Journalist und Fan mehr als 5000 Konzerte und kennt viele Stars persönlich. Seit 1997 kommentiert „Mr. Grand Prix“ den Eurovision Song Contest. Bandixen ist Kulturredakteur beim NDR.

Das Angebot: Lasst uns über Legenden reden! In dem noch relativ jungen Podcast „Urban Pop“ unterhalten sich zwei ausgewiesene Musikkenner über Ikonen der Popkultur. Es ist ein Vergnügen, ihnen zuzuhören, wenn sie beispielsweise in einer Folge über „Jimi, Janis, Jim – das Ende einer Ära“ diskutieren. Was vor allem daran liegt, dass Urban viele Anekdoten über Hendrix, Joplin und Morrison auf Lager hat. Wir erfahren, dass Jimi Hendrix seinen eigenen Gesang furchtbar fand und ein Fan von Strauss und Wagner war. Janis Joplin wurde am College gemobbt und „zum hässlichsten Mann“ des Jahrgangs gewählt.

Experte für Legenden: Peter Urban hat viele Stars getroffen. Quelle: Sonja Steiner

Und über Doors-Frontmann Morrison sagt Urban: „Er war theatralisch und eigentlich ein Poetry Slammer.“ Kenntnisreich, informativ und unterhaltsam geht es zudem um David Bowie, um Annette und Inga Humpe, Bruce Springsteen oder das Ende der Beatles. Darin erinnert sich der erfahrene Musikjournalist an Begegnungen mit Paul McCartney und John Lennon in dem legendären Abbey-Road-Studio. „Urban Pop“ liefert tolle Zeitreisen mit vielen musikalischen Einspielern.

„Apokalypse & Filterkaffee“: Humor mit Beisenherz

„Apokalypse & Filterkaffee“, Micky Beisenherz mit wechselnden Gästen aus Journalismus und Unterhaltung, immer montags, mittwochs, freitags. Quelle: Verlag

Der Autor:Micky Beisenherz ist einer der witzigsten Radio- und TV-Moderatoren des Landes, schrieb Texte für die „Heute-Show“, Sketche für Atze Schröder und die Moderationen für das RTL-„Dschungelcamp“.

Das Angebot:In „Apokalypse & Filterkaffee“ geht es flott und flapsig durch die Themen des Tages. Mit Gästen wie Journalist Hajo Schumacher oder Comedian Özcan Coşar wühlt sich Beisenherz durch Überschriften, Tweets und Kommentare – und das ist gekonnt komponiert. Der 43-jährige Gastgeber parodiert Politiker wie Merkel, Kretschmann oder Söder vortrefflich und liebt unterhaltsame Vergleiche.

Hat Humor und Biss: Micky Beisenherz. Quelle: Florian Petrow

„Jede Pizzabestellung in einer 15-köpfigen WG nachts um drei läuft reibungsloser“ (über das deutsche Impfchaos). „Italienische Regierungen halten genau so lang wie italienische Autos. Aber alle sehen dabei immer gut aus“ (über den Rücktritt von Giuseppe Conte). Aufgelockert wird der Podcast durch Rubriken wie „Bitte empören Sie sich jetzt“ oder „Das hat mich überrascht“. Meinungsfreudig, aktuell, heiter und trotzdem informativ.

„Zeit Verbrechen“: Kriminell gute Storys

„Zeit Verbrechen“, Sabine Rückert, Andreas Sentker, erscheint seit 2018 alle zwei Wochen dienstags. Quelle: Verlag

Die Autorin, der Autor: Sabine Rückert ist stellvertretende „Zeit“-Chefredakteurin und arbeitet seit 2000 als Gerichtsreporterin. Sentker leitet seit 1998 das „Zeit“-Ressort Wissen.

Das Angebot:Aus dem Fundus einer Gerichtsreporterin – Sabine Rückert hat kleine und große Strafprozesse begleitet, die sie im Gespräch mit Sentker Revue passieren lässt. Zudem lädt das Duo für „Zeit Verbrechen“ Kollegen ein, die von ihren kriminalistischen Recherchen berichten. Interessant ist die Mischung. Es geht sowohl um die spektakulären Prozesse wie den Vergewaltigungsvorwurf gegen Jörg Kachelmann oder die Reemtsa-Entführung als auch um vollkommen unbekannte Fälle, die oft umso mehr unter die Haut gehen.

Erzählt von ihren spannendsten Storys: Sabine Rückert ist Vize-Chefredakteurin der „Zeit“.. Quelle: dpa

Wir hören die Geschichte der Ehefrau eines Stasi-Mitarbeiters, die neun Babyleichen in ihren Balkonkästen begrub oder die eines Dozenten, der eine bezaubernde junge Frau kennenlernt, die sich als Stalkerin entpuppt. Bemerkenswerterweise kommen die Storys ohne kriminalistischen Voyeurismus aus und werden geradezu sachlich-analytisch präsentiert. Und die umfassende Expertise der erfahrenen Rückert ist beeindruckend.

„Bachelor“: Lästereien mit Freundinnen

„Der Bachelor – der Podcast“, Steffi Brungs und Inken Wriedt, bis zum Finale der RTL-Show immer mittwochs auf AudioNow. Quelle: Bachelor Podcast

Die Autorinnen: Zwei Freundinnen unterhalten sich über Trash-TV – wer Brungs und Wriedt zuhört, würde am liebsten immer direkt reinquatschen und seinen Senf dazugeben. „Der Bachelor“ ist perfektes Thema für einen Podcast im Namen der Rose.

Das Angebot: Wer kriegt den „Bachelor“? Niko Griesert ist der begehrte Junggeselle der Saison, der 30-Jährige wurde in der Auftaktfolge vergangenen Mittwoch mit 22 flirtwilligen Damen konfrontiert, musste am Ende der flüchtigen Erstkontakte schon Rosen verteilen, zwei Kandidatinnen aus Hannover sind auch noch im Rennen. Beruhigende Erkenntnis: „Ich kann mir noch nicht alle Namen merken“, jammert Wriedt.

Objekt der Begierde: Niko Griesert ist der neue „Bachelor“. Quelle: TVNOW

„Eine kann singen“, erinnern sich die Damen, die Lästerrunden analysieren, Chancen bewerten und hinterfragen, wie „die Vibes“ sind zwischen Niko („sexy, schüchtern, sensibel“) und Michèle, die er über Social Media schon kannte. Ernsthafte Fragen werden auch diskutiert, da die Show wegen Corona in Deutschland gedreht wurde: „Winterzauber statt Südsee-Romantik – macht das den Bachelor realer?“ Wir wollen es mal nicht hoffen!

„Der Podwart“: Liebe und Leid mit Hannover 96

„Der Podwart“, im Zwei-Wochen-Rhythmus, immer ein bis zwei Tage vor 96-Heimspielen. Quelle: Podcasts

Die Autoren:„Der Platzwart trifft den Tiete“ ist der Untertitel. Hinter dem Podcast steckt das Satiriker-Duo Uwe Janssen und Bruno Brauer, die beiden nehmen in der „Hannoverschen Allgemeinen“ schon seit vielen Jahren die Lage bei Hannover 96 aufs Korn. Dirk Tietenberg, der als Sportreporter für NP und HAZ über den Zweitligisten berichtet, steuert Hintergründe, Fakten und aktuelle Infos zu.

Das Angebot: Bloß keinem Wortspiel aus dem Weg gehen, die Feinheiten jenseits des Platzes feinsinnig bewerten, bei zwei Siegen in Serie in größtmögliche Euphorie ausbrechen. Der Platzwart ist allzeit bereit, Erinnerungen an glorreiche Europa-Jahre hervorzukramen, Spielern wie Felipe ein Denkmal zu bauen oder ein Loblied auf Raufbolde zu singen.

Immer am Ball: Uwe Janssen (links) und Bruno Brauer schreiben in der HAZ als „Platzwart“ die Kolumne „Der rote Platz“. Quelle: HAZ

Der „Podwart“ bietet Lach- und Sachgeschichten rund um die Mannschaft von Kenan Kocak, die Mischung aus kühler Taktik-Analyse, Satire und Fan-Euphorie ist charmant. Worum geht es in der aktuellen Folge (ab heute online)? Nicht nur um Konsequenzen aus dem Karlsruhe-Spiel. Nach dem Schneeball-Sieg gegen Nürnberg, wird es sich der Platzwart nicht nehmen lassen, „Knocking on Heckings Door“ anzustimmen.

Von Andrea Tratner und Julia Braun