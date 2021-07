Andora und Fury-Gitarrist Stein-Schneider versteigern Kunst-Hemden

Hannover

Was kommt bei einem „konspirativen Suppengespräch“ heraus? So nennen Andreas Barthel (46) und seine Mitstreiter die von der Stadt geförderte Streaming-Show, deren zweite Staffel diesen Sonntag startet. Um elf Uhr sitzen dann Mirco „Micro“ Borgumil (53) und Norm Anderspunk von den „Abstürzenden Brieftauben“ vor der Kamera und verraten dann geheime Details aus ihrem Leben – so das „konspirative“ Konzept der Show.

Bei der Premiere vor einigen Wochen kam jedenfalls große Kunst heraus – und die kann man jetzt ersteigern. Zusammen mit Erika Knoop (73) vom Textilmuseum in Kirchrode hat Pop-Art-Künstler Andora die Kunsthemden gestaltet, die er und Fury-Gitarrist Christoph Stein-Schneider (59) in der Sendung trugen. „Das Hemd ist sehr attraktiv, da steckt noch Schweiß von mir drin“, scherzt der Musiker. Die Auktion findet er klasse: „Kunst gehört auf die Straße, Kunst gehört an den Mann.“

Wie Erika Knoop Andora „weltberühmt“ machte

Natürlich dürfen auch Frauen mitbieten (mindestens zehn Euro) unter www-suppengespraeche-live.de. Bei der amerikanischen Auktion (die wie eine Lotterie funktioniert) bis Sonnabend, 18 Uhr, bekommen Gebot Nummer 22 und 31 den Zuschlag, die Gesamtsumme geht an Knoops privat geführtes Textilmuseum. Zu dem hat Andora ein ganz besonderes Verhältnis.“ „Erika Knoop hat mich weltberühmt gemacht“, schwärmt er von der rührigen Designerin.

Meisterin ihres Fachs: Erika Knoop designt Hemden – und leitet ein Textilmuseum. Quelle: Iris Klöpper

Ab 1986 erlebte der junge Berliner („Ich habe mir Hannover bewusst ausgesucht, hier war Platz für mich“) „drei intensive Jahre“ mit Knoop in deren Textil-Atelier, er nennt sie „eine Meisterin ihres Fachs“. Andoras bemalte Schuhe und Handtaschen machten damals Furore, der Mann, der in den 90ern dann seine Kunst mit einer Rakete ins All schoss, wurde in Talkshows eingeladen, Modemagazine wie „Cosmopolitan“ und „Vogue“ berichten. „Bilder für die Straße – meinem großen Vorbild Joseph Beuys hätte das gefallen“, sagt er noch heute über die Schuh-Aktion von damals.

Im „Suppengespräch“ (alle bisherigen Folgen sind über Youtube abrufbar) plauderten Andora und Stein-Schneider über mit Kunst gefüllt „Zeitkapseln“ und die Kreativität in den Glocksee-Proberäumen. „Andora prescht los“, erinnert sich Andreas Barthels an die Gesprächsrunde, in der viel Energie und „positives Chaos“ steckte.

Bis September wollen die Macher das Format weiterführen, auch wenn derzeit die Menschen gierig auf Live-Erlebnisse seien. „Aber unsere Sendung ist eher angelegt wie klassisches Fernsehen, nach 45 Minuten ist auch wieder Schluss“, erklärt der 46-Jährige, der die Bildregie führt. „Und wir bleiben ja im digitalen Gedächtnis.“

Weitere Elf-Uhr-Termine sind am 11., 18., und 25. Juli. Am 22. und 29. August und 5. September läuft die dritte „Suppengespräche“-Staffel.

Von Andrea Tratner