Hannover

Wer sich „Anders Amen“ anschaut, der sieht vor allem eins: zwei Menschen, die sich lieben. Steffi (35) und Ellen Radtke (36). Ein Pastorinnen-Ehepaar. Steffi ist Pfarrerin der 2500-Seelengemeinde Eime bei Hildesheim, Ellen ist angestellt bei der Evangelischen Landeskirche Hannover, zum einen als Springerin für den Kirchenkreis Hildesheimer Land/Alfeld und dann als Projektleiterin „Das digitale Dorf“ im Haus kirchlicher Dienste in der Calenberger Neustadt.

Und vor allem: Steffi und Ellen sind Sinnfluencerinnen. Am 15. Januar 2020 haben sie ihr erstes Youtube-Video für „Anders Amen“ gepostet, unterstützt von Yeet, dem Online-Netzwerk des Evangelischen Gemeinschaftswerks für Publizistik. Ihr Ziel? „Wir hatten gehofft, wir kommen auf ungefähr 1000 Abonnenten nach einem Jahr“, erinnert sich Steffi. Tatsächlich sind es wesentlich mehr: Ein Jahr nach dem Start folgen den beiden 17.200 Abonnenten. Das macht sie in der Welt der christlichen Youtuber zu Stars.

Anzeige

Mit Fides: Im Oktober kam die Tochter der Pastorinnen zur Welt. Quelle: andersamen.de

Sie sammeln Abonnenten aus ganz Deutschland

„Unsere Abonnenten sind Menschen aus ganz Deutschland“, freut sich Ellen Radtke. „Wir bekommen Nachrichten von überall her.“ Auch von Absendern, die nicht evangelisch sind. Manche finden sich in den Amtskirchen offenbar nicht mehr wieder, die Botschaft von Ehepaar Radtke kommt bei ihnen aber an. Denn die haben die Pastorinnen: Sie vloggen über ihr queeres Leben auf dem Land. Inzwischen als Familie, denn am 12. Oktober kam Tochter Fides zur Welt. Seither sind die Mütter in Elternzeit, am 3. Februar gehen sie aber wieder online.

Wie sie überhaupt zu Youtube gekommen sind? „Angefangen hat es an einem Abend, als wir zu viel Äppelwoi hatten“, erinnert sich Radtke und lacht. Sie hatten ein Seminar in Frankfurt besucht, danach das hessische Nationalgetränk Apfelwein gekostet. Ein Produzent des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen aus Hannover habe mit am Tisch gesessen. Und gemeinsam hätten sie „herumgesponnen“. „Irgendwann“, so erzählt es Steffi Radtke, „haben wir uns die religiöse Seifenoper ,My Crazy Holy Life’ ausgedacht. Nicht ernsthaft natürlich, einfach aus Spaß. Wir haben viel gelacht dabei. Es war grandios lustig.“

Ein Kuss am Pfarrhaus: Stefanie und Ellen Radtke leben in Eime bei Hildesheim. Quelle: andersamen.de

Team vom Kirchenfunk unterstützt das Projekt

Der Produzent hatte aber offenbar das Potenzial des Pastorinnen-Powerpaars erkannt: „Kurz darauf hatten wir eine Mail in unserem Posteingang“, berichtet Ellen Radtke. „Der Produzent fragte, ob wir nicht wirklich gemeinsam etwas produzieren könnten.“ Ein Drehbuch für die erste Folge der Seifenoper war angehängt. Das hätten sie zwar abgelehnt, gesprächsbereit seien sie aber dennoch gewesen: „Wir haben uns zusammengesetzt“, erinnert sich Steffi Radtke, „und dann ist in sechs Wochen das Konzept für ,Anders Amen’ entstanden. Mit einem Team beim Kirchenfunk, dem wir vertrauen, bei dem die Chemie stimmt.“ Dann gingen sie auf Sendung.

Die virtuelle Gemeinde erfuhr Details zum Beispiel aus dem lang gehegten Kinderwunsch der Frauen oder Besuche in der Gay-Sauna. Mal gingen sie auf Wandertour mit dem Eimer (so heißt es wirklich) Bürgermeister Volker Senftleben (45; SPD), mal besuchen sie einen Bauernhof mit sogenannten Mini-Pigs, kleinwüchsigen Hausschweinen, die ja durchaus was für den Pfarrgarten in Eime sein könnten. Fand Steffi. Ellen nicht so. Aber die Bilder waren süß. Und Bilder zählen eben auf Youtube.

So sahen sie vor vier Jahren aus: Ellen (unten) und Stefanie Radtke im brandenburgischen Golzow. Dort leitete Ellen damals die Pfarre, bevor sie zur Evangelischen Landeskirche in Hannover wechselte. Quelle: dpa

Auch rechtliche Fragen beschäftigen das Paar

Gelernt hätten sie viel übers Medium in ihrem ersten Jahr, berichtet Ellen Radtke. Zum Beispiel im rechtlichen Bereich. „Irgendwann haben wir uns gefragt: Wenn wir uns im Auto filmen auf dem Weg zum Drehort und dann ist durch die Heckscheibe das Kennzeichen eines anderen Autos zu erkennen, müssen wir das pixeln? Oder wie ist das, wenn wir in einem Café drehen und da läuft jemand im Hintergrund durchs Bild und ist erkennbar: Dürfen wir das überhaupt zeigen?“

Sie hätten Seminare besucht, sich fortgebildet. In ihrer Freizeit. Denn den Kanal betreiben sie ehrenamtlich. Manchmal dauert ein Dreh bis zu zehn Stunden. Das Schnittmaterial senden sie an den Evangelischen Kirchenfunk in Hannover, dort bearbeitet es Clemens Beckmann (25), „der weltbeste Volontär“, wie Ellen ihn nennt. „Dennoch kostet das natürlich viel Zeit“, gesteht Steffi Radtke, „und solange Ellen noch in Elternzeit ist, können wir das aufrecht erhalten. Danach müssen wir aber überlegen, ob wir das noch leisten können.“ „Denn Fides“, betont Ellen Radtke, „soll natürlich auch zu ihrem Recht kommen.“

Die großen Gottesdienste fehlen ihnen

Denn immerhin führt Steffi Radtke nicht nur die virtuelle Gemeinde mit ihrer Frau, sondern auch die analoge in Eime. Aktuell macht sie sich zum Beispiel große Sorgen, ihren Konfirmanden wegen Corona nicht gerecht zu werden. „Denen geht so viel verloren, weil wir uns nicht treffen und auch keine Gottesdienste feiern dürfen“, bedauert die Pfarrerin. Und betont: Eher vernachlässige sie ihre virtuelle Gemeinde, als die in Eime.

Auch wenn es da Schnittmengen gibt: „,Anders Amen’ hat in Eime einiges bewegt, das Format bringt Generationen zusammen“, erzählt Steffi Radtke und lacht. „Viele Großeltern haben ja keinen Internet-Zugang“, weiß ihre Frau, „also bitten sie ihre Enkel, dass die mittwochs zu ihnen kommen, wenn wir neue Beiträge einstellen. Die schauen sie sich dann zusammen an.“ Denn einmal pro Woche haben die Radtkes bisher geliefert.

Das erste Weihnachten zu dritt: Ellen (links), Baby Fides und Stefanie Radtke. Quelle: andersamen.de

Kirche will „Anders Amen“ fördern

Damit das auch so bleiben kann, bewegt sich offenbar etwas bei der Evangelischen Landeskirche in Hannover: Dort hätten die Fachleute durchaus beobachtet, was das Pastorinnen-Ehepaar durch den Youtube-Kanal aufgebaut habe. Vor allem auch durch Corona habe sich „die kirchliche Arbeit im digitalen Raum stürmisch entwickelt“, teilt Sprecherin Rebecca Neander (52) mit.

Ob den Youtuberinnen dann nicht eine Stelle eingerichtet werden müsste, um den Kanal weiterhin betreiben zu können? „‚Anders Amen‘ ist in Stil und Inhalten neuartig“, sagt der neue Theologische Vizepräsident des Landeskirchenamtes, Ralph Charbonnier (58). „Ich halte es für wichtig, diese Präsenz von Pastorinnen im Netz, die sich entwickelnden Dialoge im Blog und die Bildung einer ,Fan-Gemeinde‘ wahrzunehmen.“ Über eine bessere Unterstützung solle „im zuständigen Ausschuss der Landessynode, im Landeskirchenamt und im Gespräch mit dem Ehepaar Radtke beraten“ werden.

Der Name „Fides“ Zu sehen wieder vom 3. Februar an. In der ersten Folge mit einem Rückblick auf die erste Zeit mit Tochter Fides, deren Name ein Verweis ist aufs „Hohelied der Liebe“ aus dem ersten Korintherbrief. Fides, Spes und Caritas sind drei legendäre Jungfrauen, die zur Zeit Kaiser Hadrians (117–138) für ihr christliches Bekenntnis umgebracht worden sein sollen. Die drei sind besser bekannt als: Glaube, Liebe, Hoffnung. Und was könnte besser passen zu „Anders Amen“, der Geschichte der beiden Menschen, die sich lieben?

Die beiden haben inzwischen schon eine Stiftung für „Anders Amen“ gegründet. Sie sind zu gefragten Gastrednerinnen geworden zu Themen wie Homosexualität, künstliche Befruchtung oder Social Media und Kirche. Bei „Stern TV“, in der „NDR Talk Show“ und im „SWR Nachtcafé“ waren sie unter anderem zu Gast. Beim Internetpreis Smart-Hero-Award haben sie den zweiten Platz in der Kategorie „Demokratisch gestalten“ belegt. „Das Preisgeld und die Honorare“, erklärt Ellen, „stecken wir in die Stiftung, damit wir neue Clips drehen können.“

Von Verena Koll