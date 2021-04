Hannover

Auf Sonnabend, 17. April, freut sich Friedemann Petter (31). Und auf Donnerstag, da wird der hannoversche Sänger 32. Und am Sonnabend steht er dann endlich wieder auf der Bühne: im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach mit den Alten Bekannten. Das A-cappella-Quintett lädt ein zum Live-Streaming-Konzert, Start ist um 20 Uhr.

Im vergangenen Jahr hatte Bass Björn Sterzenbach (38) den Sänger aus Hannover zum Casting eingeladen. Er kannte ihn aus „The Voice of Germany“, da war Friedemann Petter vor fünf Jahren im Team von Yvonne Catterfeld (41) bis ins Halbfinale gekommen.

Yvonne Catterfeld freut sich für den Hannoveraner

Bei den Alten Bekannten schaffte er’s in die Band mit Sterzenbach, Dän Dickopf (50), Clemens Schmuck (47) und Ingo Wolfgarten (46). „Das freut auch Yvonne total“, sagt ihr einstiger Kandidat. Auf dem Album „Bunte Socken“ (Pavement Records) ist er schon zu hören, eine Tour hat es noch nicht gegeben. Ging nicht. Wegen Corona.

A-capella-Quintett: Petter (links) mit der Band Alte Bekannte. Quelle: Costa Belibasakis

„Aber jetzt proben wir die ganze Woche für Sonnabend, auch mit unseren Licht- und Ton-Technikern“, berichtet Petter. „Und dann sind wir bereit für eine Tour. Open Air oder drinnen, egal, das Programm steht.“

Petters ist bei seiner Freundin eingezogen

Und auch privat hat sich einiges getan für den 31-Jährigen: Aus seiner WG in der Südstadt ist der Sänger jüngst aus- und bei seiner Freundin in Göttingen eingezogen. „Dadurch entfällt die Pendelei zwischen Hannover und Göttingen, was praktisch ist, weil ich jetzt schon so häufig zu den Alten Bekannten nach Köln fahre.“

Familienmitglied: Sänger Friedemann Petter mit Hund Taco. Quelle: privat

In Hannover sei er aber noch häufig, „bei meinem früheren Mitbewohner darf ich zum Beispiel noch auf der Couch schlafen, wenn ich das mal möchte“, sagt er und lacht. Aber lieber ist er bei seiner Freundin. Und bei Hund Taco (1), den haben sich die beiden aus dem Tierschutz geholt. Und für den steht Langschläfer Friedemann Petter sogar mal „um halb sechs oder halb sieben Uhr morgens“ auf.

Tickets für das Konzert gibt’s ab acht Euro bei Reservix oder hier.

Von Verena Koll