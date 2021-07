Hannover

Der Pfeil auf dem Smartphone-Display zeigt nach schräg links. „Noch 124 Meter“ steht darunter. Dann 92 Meter, 70 Meter, Anton (10) und Piet (10) stehen vor einem Gitter, das den Spielplatz Wakitu in der Eilenriede einzäunt und lachen sich kaputt – nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag.

Zum Start der digitalen Schnitzeljagd nehmen sie den Pfeil noch sehr ernst und marschieren millimetergenau, klettern über jeden der großen Findlinge, die das Gelände markieren – und lassen sich nur ungern zu kleinsten Umwegen überreden. „Du hast das Ziel erreicht“, meldet das Telefon. Und „100 Punkte!“ Die Jungs stoßen Jubelschreie aus.

Das digitale Abenteuer ist ein Gratis-Spaß

Sechs Orte müssen sie finden, Quizfragen beantworten, Aufgaben lösen. Ein Gratis-Abenteuer, für das man nur die App Actionbund herunterladen und den entsprechenden QR-Code einscannen muss. Finn Busse hat den „Actionbound Eilenriede“ programmiert, für den wir uns entscheiden (es gibt im Stadtwald verschiedene Touren, auch ein neues Stadt-Angebot) dann geht die digitale Schnitzeljagd los.

Da geht’s lang: Die „Actionbound“ Eilenriede ist eine tolle Mischung aus Wanderung und Aufgaben-Rallye. Quelle: Ilona Hottmann

Am ersten Punkt wartet eine Quizfrage: Wie heißt die Wohnung des Fuchses? Kein Problem für zwei gewiefte Viertklässler, die „Bau“ ins Handy tippen. Und enttäuscht sind, weil die Antwort nicht korrekt ist. „Dann also Fuchsbau“, sagt Piet und tippt erneut. „Ganz schön pingelig“, findet Anton Immerhin gibt es nur minimalen Abzug – 90 statt 100 Punkte.

Der Stadtwald feiert 650. Geburtstag, die Stadt spendiert dafür ein grünes Geburtstagsgeschenk: Der Actionbound „Eilenriede-Geheimnisse – eine digitale Schnitzeljagd“ steht kostenfrei bis Juli 2022 zur Verfügung. Den entsprechenden QR-Code kann man unter www.hannover.de/650-jahre-eilenriede herunterladen. Das Büro für Naturetainment hat die Rallye zusammengestellt, die Rätseltour mit 21 Quiz-Stationen (an denen man auch Tipps abrufen kann) soll Einblicke geben in die Arbeit der Eilenriedeförster und Hintergründe über Geschichte und Natur vermitteln. Es geht darum, 21 Orte in der nördlichen Eilenriede abzuklappern und Punkte zu sammeln. Das Ergebnis kann man hochladen, und man sieht dann die Position im Ranking. Man kann für Gruppen auch eine Bound-Challenge erstellen und gegeneinander antreten. www.actionbound.com

Sandkiste, Hochseilgarten und Klettergerüste am Wakitu würdigen die Jungen keines Blickes, die Jagd geht weiter. Und zwar nicht auf den breiten Wald-Boulevards, die Schneisen für Radfahrer und Spaziergänger in die Eilenriede schlagen. Sondern auch über kleinere Wege. Das Stimmengewirr des Lister Kinder-Hot-Spots wird zum Murmeln, dann kehrt Stille ein.

Das Blätterdach schließt sich über uns, verschluckt den Lärm, das Licht des Nachmittags wird dämmriger. Diese schmalen Pfade der Eilenriede hatten in zwei Corona-Lockdowns die Kinder erobert – links und rechts sieht man immer mal wieder Zweige, die an Baumstämmen zum Unterschlupf gestapelt wurden, diese Hütten waren (legale) Rückzugsorte und Projekte.

An einer Lichtung kommen Piet und Anton an einer Gruppe Jugendlicher vorbei, die im Wald abhängen und in dezenter Lautstärke Musik aus einer Lautsprecherbox hören. „Geocaching, oder?“, ruft einer rüber. „Schnitzeljagd haben wir früher auch gemacht.“

Im Wald gibt es viel Spannendes zu entdecken

90 Minuten sind für den Rundgang angesetzt, die Jungs brauchen länger. Weil sie auf Augenhöhe Schneckenhäuser an Baumstämmen entdecken („Wie ist die denn dahin gekommen?“), das Echo in den kleinen Wasserabfluss-Tunneln ausprobieren müssen, die den Wald durchziehen. Oder weil mitten auf dem Weg eine große schwarze (!) Nacktschnecke die Aufmerksamkeit erregt. Zeit für solche Eindrücke sollte man sich nehmen, es geht mit Kindern nicht darum, Rekorden nachzujagen.

„Wo ist der Weg?“, ist die häufigste Frage. „Wir sind gleich da“, der Satz, der anspornt. Piet und Anton ducken sich unter tief hängenden Ästen durch, an einer Stelle müssen sie über einen umgestürzten Baum klettern, der hier aber schon sehr lange liegt – eine Fahrradstrecke ist dieser Eilenriede-Weg eben nicht.

Jubel über Punkte: Anton und Piet haben bei einem Quiz gut abgeschnitten. Quelle: Ilona Hottmann

Wir erreichen die Skulptur des Fabelwesens, hören den Motorenlärm der Bernadotteallee. „Welches ist dein Lieblingstier im Wald?“ will die App wissen. Kurze Debatte über Fuchs, Specht, Reh oder Eichhörnchen – der Fuchs gewinnt, vielleicht auch, weil an der Infotafel zum Platz ein Comic-Fuchs die Jungs anlacht.

Am Rodelhügel trainiert eine Joggerin Bergauf-Sprints, wir marschieren gemütlich weiter, müssen aber den Kurs korrigieren, weil die Kompassnadel zwar querfeldein zeigt, dort aber die Brombeeren pieksen und man sich natürlich im Stadtwald an die Wege halten muss. Noch 400 Meter bis zum nächsten Ziel, es setzt leichter Nieselregen ein. „Die Blätter schützen uns“, sagt Anton. Als wir eine Lichtung erreichen, ist bereits alles wieder trocken. Hier beobachten die Jungs fasziniert, wie sich zwei Lacrosse-Spieler mit ihren langstieligen Netzen den Ball über gewaltige Distanzen zuspielen, auf Decken picknicken Familien.

Am Milchhäuschen gibt’s eine Brezel-Pause

Jetzt gilt es, eine Aufgabe zu lösen: „Suche vier Gegenstände, die typisch für den Wald sind“. Aha. „Komm, wir fangen ein Reh“, scherzt Piet. Am Ende sammeln sie einen Ast, ein Blatt, Gras und ein Häuflein Erde. Abfotografieren, hochladen, Punkte einheimsen. Bei der nächsten Aufgabe kommt das Mikro zum Einsatz: Die Jungs zählen wie gefordert möglichst viele Waldtiere auf: von A wie Ameise bis S wie Specht. Das macht hungrig. Als wir von der App am Milchhäuschen vorbeigeleitet werden, gibt es eine kleine Brezel-Pause, die Jungs fachsimpeln über aktuelle Trophäen beim Online-Spiel „Brawl Stars“.

Dann geht es aber zurück in die Natur. Wer nimmt das Smartphone? „Ich!“, „Nein, ich“ – jeder will der Anführer sein. Auf der weiteren Tour lernen die Kinder , dass Rehkitze keine Streifen, sondern Punkte auf dem Fell tragen (leider null Punkte), fotografieren Sonnensymbole auf den Sonnenspielplatz (kleine Seilbahnpause inklusive) und entdecken eine der fünf futuristischen Eilenriede-Wetterstationen.

Start- und Zielpunkt: der Spielplatz Wakitu in der Eilenriede. Quelle: Ilona Hottmann

An einem Punkt sollen sie die Augen schließen und beschreiben, welche Geräusche des Waldes sie hören, an einer anderen Reime auf das Wort „Wald“ finden. Dazwischen gibt es immer wieder Punkte für erreichte Orte. Wobei die Koordinaten des Zielpunktes der Schnitzeljagd etwas ungünstig zwischen zwei geparkten Autos an der Hohenzollernstraße liegen. Wir laden die Ergebnisse hoch, freuen uns über Platz 7 in der Gesamtwertung. Den Jungs hat die Tour Spaß gemacht. „Aber mehr Quizfragen wären schön gewesen“, ist ihr einziger Kritikpunkt.

Energie haben sie nach zwei Stunden und 24 Minuten im Wald immer noch. Um 18 Uhr schließt das Knusperhäuschen am Wakitu, schnell noch eine bunte Tüte und ab auf den Spielplatz.

Von Andrea Tratner