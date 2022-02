Wunstorf

Wer sich mit Musiker Abes alias Sebastian Bayer (31) trifft, trifft ihn nicht in seinem Studio, sondern in der Area 55. So nennt er den Ort, an dem er Mucke macht. „Weil es außergewöhnlich klingt - und wir sind außgerwöhnlich“, betont er. Vor zwei Jahren hat der Steinhuder sein Studio aufgebaut und ein Team um sich herum gebildet.

Die Brüder Burak (21) und Berk Özkardes (29) übernehmen das Videodesign, Steven Palumbo (36) das Management, Tim von Lingen (31) und Gideon-Liam Senne (25) produzieren, Mirsad „LaMizzou“ Shala (34) singt, Darius „Darrek“ Hoffmann (29) rappt und Ferhat Tülek (29) sowie Anhjo Schönberg (28) kümmern sich um alles.

Die Area 55: Gideon-Liam Senne (von links), Anhjo Schönberg, Tim von Lingen, Sebastian Bayer, Steven Palumbo, Ferhat Tülek, Rocco Migliore und Mirsad Shala. Migliore (unten Mitte) gehört nicht zum Team, er hat die Pullis gesponsert. Quelle: privat

„Ich habe mich immer auf mein Talent verlassen – aber nicht genug dafür getan“, reflektiert Abes heute. Seine größte Motivation: Sein Rapper-Freund Simon „Smo“ Thözen (36), früher hatten sie mal ein gemeinsames Label.

Und auch dem Hip-Hop will der Musiker etwas zurückgeben. „Hip-Hop hat mich gerettet“, sagt er heute. Als Abes elf Jahre alt war, sahen sich seine Eltern beruflich gezwungen, aus Sachsen in den Westen zu ziehen, so landete Abes in Steinhude. „Das hat mein Leben komplett umgeworfen. Ich hatte einen Plan von meinem Leben, wollte Fußballer werden – aber im neuen Verein war es nicht mehr so wie vorher.“

Dann stieß er auf Hip-Hop, hörte viel Samy Deluxe (44) und Kool Savas (46). „Das waren meine Vorbilder“, erinnert er sich – und fing an, selber Musik zu machen. „Mein Papa kaufte mir für 50 Euro ein Mischpult mit Mikro für mein Zimmer und dann habe ich losgelegt. Keiner hat verstanden, was ich da mache. Und ehrlich gesagt hatte ich auch keine Ahnung“, gibt er zu und lacht.

Hip Hop half Abes durch eine schwere Zeit

Aber er hatte das Gefühl, dass er im Hip-Hop zu Hause ist, dass in dem Musikgenre jeder willkommen ist. Als Junge aus Sachsen habe er immer das Gefühl bekommen, ein Ossi zu sein. „Ich wurde behandelt wie ein Ausländer. Das macht was mit einem. Noch heute unterscheiden die Deutschen in Ossis und Wessis“, sagt er und schüttelt mit dem Kopf. „Ich fühle mich dazu verpflichtet, dem Hip-Hop etwas zurück zu geben“

Mit 16 rappte er das erste Mal auf einer Party. „Wenn ich mir davon heute Aufnahmen anschauen würde, wäre mir das sehr peinlich“, sagt Abes und lacht. Und auch sein erster Künstlername ist ihm so unangenehm, dass er ihn sich kaum entlocken lässt: King Basti. Daraus wurde vor zwei Jahren Abes, also Seba rückwärts geschrieben. „Meine Freundin nennt mich so. Mein Künstlername kommt also von ihr.“

Vor drei Jahren ist er zu seiner Partnerin nach Salzgitter gezogen, seine 120 Quadratmeter große Area 55 hat er trotzdem in der Heimat eröffnet. „Hier ist meine Crew. Außerdem war mir die musikalische Nähe zu Hannover wichtig.“ Nebenbei studiert der 31-Jährige an der Deutschen Pop-Akademie, um seine Musikkenntnisse auch in der Theorie zu erweitern.

Darum geht es in Abes’ Song „Bengalos“

Im Januar war es dann so weit: Abes‘ erster Song „Bengalos“ ist erschienen. Wobei das streng genommen nicht sein erster Song ist. „Ich nenne ihn meinen ersten Song, weil es der erste ist, mit dem ich musikalisch da angekommen bin, wo ich sein will. Genau dieses Niveau muss ich jetzt halten.“ Alle Songs, die davor kamen, „beschreiben eine Findungsphase“.

„Bengalos“ hat Abes bereits vor sechs Jahren geschrieben. „Im übertragenen Sinne handelt der Song von Verzweiflung. Ich war irgendwie wütend, weil ich wusste, ich habe Talent, aber trotzdem hat mich keiner gehört.“ Für den Song fand er nie den richtigen Sound, Produzent Tim von Lingen hat den Klang rund gemacht. Jetzt hat Abes endlich seine „Bengalos“ gezündet und damit allen gezeigt: Er ist da.

Im Musikvideo zündet Bayer Bengalos und besingt seine bunten Farben. „Ich wollte dieser grauen Pandemie-Zeit damit wieder ein bisschen Farbe geben und Kraft spenden.“ Im Refrain gibt er „Gelb für die Sonne, Blau für das Meer, Weiß für unsere Weisheit, Rot für die Liebe, Grün für die Hoffnung, Gold für unsere Freiheit.“

Auch im nächsten Song wird es tiefsinnig: „Luxus“ wird die neue Veröffentlichung heißen. Und „daran erinnern, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir das verdammt nochmal zu schätzen wissen sollten.“ Dafür gibt er Anreize: „Anstatt uns über teurere Spritpreise aufzuregen, sollten wir schätzen, dass wir überhaupt ein Auto fahren können.“ Woher seine Gedanken kommen: „Ich hatte nie viel“, offenbart er. „Und klar, ich mag auch Luxusdinge, zum Beispiel Ketten“, sagt er und zeigt auf seinen Schmuck. „Aber man muss es ja nicht übertreiben.“

Von Josina Kelz