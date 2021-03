„A little Help from my Friends“ - Erstes GOP-Event seit 147 Tagen: So war die Spendengala im Varieté

Im Oktober 2020 hatte es die letzte Veranstaltung im GOP gegeben, bevor der zweite Lockdown kam. Am Dienstagabend wurde es wieder geöffnet – zumindest rein virtuell. Der Verein „A little Help from my Friends“ richtete eine Spendengala per Zoom aus.