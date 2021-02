Hannover/Wien

Magnetische Fa(y)ke-Wimpern – konnten die hannoverschen Gründer Alper Icel (34), Asena Amara (30) und Yassar Amara (31) damit die österreichischen Investoren überzeugen? Am Dienstagabend präsentierte Icel in der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ das Produkt, leider alleine: Seine Schwester Asena war hochschwanger, sein Schwager Yassar lag mit Corona im Krankenhaus. Eigentlich sollte er die Präsentation vor den Investoren halten, über Nacht und per Telefon hat Yassar Amara dem Bruder seiner Frau alle Informationen eingeflößt.

„Ich habe ein paar Fehler gemacht, aber ich glaube, das hat keiner gemerkt“, sagt Icel. Offenbar nicht, denn gleich drei von fünf Investoren konnte er von seinem Produkt überzeugen: Teleshopping-Unternehmerin Katharina Schneider, „Runtastic“-Gründer Florian Gschwander (38) und Bau-Mogul Hans Peter Haselschneider (77) wollten einsteigen. Letzterer zur großen Verwunderung seiner Kollegen: „Jetzt bin ich aber überrascht, Herr Doktor!“, sagte Schneider. „Möchtest du das Produkt dann auf deinem Instagram präsentieren?“, neckte Gschwander den 77-Jährigen. Doch der ließ sich nicht beirren: Das Produkt sei gut, fertig.

Also taten sich die drei zusammen und boten Icel einen gemeinsamen Deal an: Jeder Investor bekommt fünf Prozent der Firmenanteile, dafür gibt es zusammen 105.000 Euro. Was die Hannoveraner wollten: 150.000 Euro für 15 Prozent.

Das musste Icel erst mit der Schwester telefonisch abstimmen. „Die Schwester hat die Hosen an, was?“, zog Gschwanger den Hannoveraner auf. „Ja“, sagte dieser kleinlaut. Als Icel draußen war, um mit Amara zu telefonieren, waren sich die Investoren sicher: Er wird verhandeln. Aber nein: Icel schlug ein und der Deal stand.

Die Sendung Die TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ist das österreichische Pendant zur deutschen Vox-Show „Höhle der Löwen“: In jeder Folge präsentieren Gründer ihre Produkte – und hoffen auf einen Deal mit einem der fünf Investoren. Sie suchen nach Talenten: Leo Hillinger (53), Österreichs bekanntester Winzer. Katharina Schneider, Miteigentümerin und Geschäftsführerin des Teleshopping-Unternehmens „Mediashop“. Florian Gschwandtner (38), Gründer der Lauf-App „Runtastic“. Bau-Unternehmer Hans Peter Haselsteiner (77) und Unternehmer Martin Rohla (58). Die siebte Staffel der Sendung läuft auf dem österreichischen Sender „Puls 4“, der zur deutschen Pro7-Sat.1-Gruppe gehört.

Das Problem mit dem Patent

Zumindest in der Show. Denn anschließend gab es ein Problem: Deals funktionieren nur, wenn es ein Patent auf dem vorgestellten Produkt gibt. Das hat „Fayke“ aber nicht, schließlich gibt es auf dem Markt auch andere magnetische Wimpern. Für die Gründer kein Problem: „Es gibt kein Produkt, das es nur einmal gibt – wichtig ist nur, dass wir das beste haben“, sagte Icel noch im NP-Gespräch vor der Show. Im TV sagte er: „Nur wir wissen den Anteil der Eisen-Oxide, damit die Wimpern standhaft bleiben.“

Deal: Alper Icel schlägt mit Investorin Katharina Schneider ein. Quelle: PULS 4/Gerry Frank

Zwar überzeugte das die Investoren, aber ohne Patent ging es letztendlich doch nicht. Deal geplatzt? Nein. „Wir haben ihn in eine Vertriebs-Partnerschaft mit Katharina Schneider umgewandelt“, erklärt Icel. Das bedeutet: Die Teleshopping-Unternehmerin hilft ihnen mit ihren Vetriebskanälen, verkauft das Produkt unter anderem in ihrer Teleshopping-Show.

Die Gründer: Alper Icel (von links), Asena und Yassar Amara. Quelle: Wilde

„Durch sie kommen wir in Österreich und Europa in viele Märkte rein“, freut sich Icel. „Im Endeffekt finden wir diesen Deal genauso gut.“ Katharina Schneider sei ohnehin die favorisierte Partnerin für die drei gewesen. Zu viert – samt Baby – haben sie am Dienstagabend ihren Erfolg in der österreichischen „Höhle der Löwen“ gefeiert.

Von Josina Kelz