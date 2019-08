Hannover

My Bui Minh traute ihren Augen nicht. „So was Schönes habe ich noch nie vorher gesehen“, sagte die Miss NP 2019, die in Herrenhausen das allererste Großfeuerwerk ihres Lebens sogar von der Kaskade aus verfolgen durfte. Angeschmiegt an ihren Dimitri erlebte sie am späten Sonnabend die seit Wochen mit 11 000 Zuschauern ausverkaufte Pyro-Show des italienischen Teams Pirotecnica Vaccalluzzo. Die Sizilianer verbinden Traditionen ihrer Insel mit moderner Technologie – bisher äußerst erfolgreich. Ob dem Triumph 2010 in Portugal und 2015 in Rom der Sieg 2019 in Hannover folgt?

Geht es noch besser?

„Ich fand es fantastisch und weiß wirklich nicht, ob es noch besser geht“, so die 26-jährige My Bui Minh, die achtmal Szenenapplaus des Publikums plus viele „Ooooh“ und „Aaaaah“-Rufe registierte und fasziniert war, „dass die Raketen in der Luft ihre eigenen Geschichten erzählen.“

Zur Galerie Der Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen ist ein echter Hingucker – hier die besten Bilder.

Besonderheit des Teams in vierter Generation: alle Produkte werden in der eigenen Fabrik komplett von Hand gefertigt, nichts ist zugekauft, so konnten die Zuschauer viele Gold- und Glittereffekte bewundern. „Sicilian Rhapsody“ lautete das Motto der 25 Minuten mit Musik von Ludwig van Beethoven bis Jazzmusiker Lucio Dalla. Der Himmel platzte förmlich von Farben und Formen, „mir flimmerte es noch Minuten danach vor den Augen“, berichtete die Miss NP, die „diesen Abend nie vergessen“ wird: „Es war einfach nur wow.“

Ob die Italiener ganz vorne landen, entscheidet sich im September. Am 7. schießt Makalu Fireworks aus Tschechien, am 21. Marutamaya Co. aus Japan. Beide Feuerwerke sind leider längst ausverkauft.

Von Christoph Dannowski