Hannover

„TaskRabbit“ nennt sich selbst „der digitale und mobile Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten“ – und ist jetzt auch in Hannover, Braunschweig und acht weiteren größeren norddeutschen Städten nutzbar. Das zu IKEA gehörende Unternehmen vermittelt Aufträge für Alltagsaufgaben wie Putzen, Umziehen, Transportieren und handwerkliche Aufgaben.

Bekannt ist TaskRabbit in weiten Teilen des südlicheren Deutschlands seit 2019 als Aufbauhelferplattform für Möbel, die selbst aufgebaut werden müssen – also vornehmlich im IKEA-Kontext. Mehr als 2000 „selbstständige Arbeiter“ hätten sich bereits in den neu hinzugekommenen norddeutschen Städten registriert, teilt das Unternehmen mit.

Mehr als 50 Dienstkategorien

Der selbsternannte „Marktplatz für zuverlässige Haus- und Heimwerkerarbeiten“ bietet Dienstleistungen in mehr als 50 Kategorien, darunter kleinere Reparaturen im Haus, Reinigung, Klempnerarbeiten und mehr.

Die Plattform wirbt damit, dass über sie „Menschen, die Hilfe brauchen, mit vertrauenswürdigen lokalen Taskern verbindet, die ihnen bei ihren Aufgaben behilflich sein können“. Dabei schaffe die Plattform gleichzeitig neue Arbeitsmöglichkeiten, indem sie „Menschen ermöglicht, ihr Gewerbe aufzubauen, zu erweitern und ein zusätzliches Einkommen zu verdienen“.

Europachef: Neue Jobs!

Begüm Zarmann, TaskRabbit-Europachef sagt: „Vor allem sind wir stolz darauf, neue Arbeitsmöglichkeiten für Menschen in Norddeutschland zu schaffen und die lokale Wirtschaft in einer Zeit der globalen Krise durch die Covid-19-Pandemie zu unterstützen“.

IHK: Recht und Steuern beachten!

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover sieht solche Plattformen generell positiv. Pressesprecher Stefan Noort zur NP: „Die IHK begrüßt alle neuen, kreativen Geschäftsmodelle, mithin auch die digitale Vermittlung professionalisierter, entgeltlicher Hilfe über eine Plattform wie Taskrabbit.“ Er weist darauf hin, dass „dabei allen Beteiligten, Auftraggeber und Tasker, auch klar sein sollte, dass auch hier natürlich bestimmte gesetzliche Regelungen, etwa Handwerksrecht und Steuerpflicht, zu beachten sind“.

HWK: Qualitätskriterien?

Aus Sicht der Handwerkskammer ist „TaskRabbit eine weitere Möglichkeit für Betriebe, Aufträge zu akquirieren“, sagt Sprecherin Nina Lemmerz-Sickert. Sie meint: „Die Qualität der angebotenen handwerklichen Dienstleistungen hängt davon ab, nach welchen Kriterien solche Vermittlungsplattformen jemanden als Anbieter solcher Leistungen zulassen.“

Sicherheit und Gewährleistung?

Bei TaskRabbit ist nicht erkennbar, dass etwa belastbare Nachweise über die Eignung für die angebotenen Tätigkeiten vorzulegen sind, etwa fachliche Qualifikationen in Form von Ausbildungsnachweises. So bietet etwa einer, der Erfahrung hat im Messebau, seine Dienste für Elektroinstallation an – das sei nichts Neues für Ihn. Eine Anfrage, wie derzeit die Angebotssituation in Hannover konkret ist und wie es sich im Falle etwa von mangelhafter Ausführung der angebotenen Dienste durch die Leistungserbringer, also durch die „Tasker“, verhält, beantwortete das Unternehmen zunächst nicht.

Als App und im Web

TaskRabbit kann via App, über die Website und direkt in den IKEA-Häusern und über die IKEA-Website genutzt werden. IKEA-Kunden wird versprochen, dass bei Buchung innerhalb eines Tages nach dem Kauf jemand für die Montage von Möbeln zu ihnen nach Hause kommt. Den „normalen“, kostenpflichtigen IKEA-Montageservice gibt es nach wie vor dort, wo TaskRabbit nicht angeboten wird.

Über TaskRabbit

TaskRabbit wurde im Jahr 2008 gegründet, sitzt in San Francisco, gehört seit 2017 zur IKEA-Gruppe und ist in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal tätig.

Deutschlandstart von TaskRabbit war 2019, seither habe man 38.000 Kunden bedient und 135.000 Buchungen ermöglicht. Besonders beliebte Buchungen seien – wen wundert es – die für IKEA-Möbelmontage sowie kleinere Hausreparaturen und Umzugshilfe.

Weltweit hätten im vergangenen Jahr hätten mehr als eine Million Kunden die Plattform genutzt und seien 1,7 Millionen Jobs gebucht worden, wobei die Tasker mehr als 84 Millionen Euro erlöst hätten. Von Sommer an will die IKEA-Tochter bundesweit nutzbar sein.

Der Wettbewerber MyHammer

Wohl das größte und bekannteste Vermittlungsportal für Handwerker und Dienstleister dieser Art in Deutschland und Österreich betreibt die „MyHammer AG“. Das 2005 gegründete, inzwischen börsennotierte Unternehmen mit etwas mehr als 100 Mitarbeitern und Sitz in Berlin, wirbt mit bislang mehr als 8,8 Millionen „eingestellten Aufträgen“ und fast 4,6 Millionen „registrierten Benutzern“. MyHammer erzielte 2020 einen Umsatz von 20,1 Millionen Euro und machte etwa 3,5 Millionen Euro Gewinn.

Bei MyHammer sind Auftragssuche und der Erstkontakt kostenlos für die Leistungsanbieter – reagiert ein suchender Kunde, werden für den Anbieter zwischen einem und 39 Euro fällig, egal, ob er den Auftrag erhält oder nicht. Die Kunden müssen nichts für die Vermittlung über MyHammer zahlen.

Von Ralph Hübner