Die niedersächsischen Unternehmen haben sich wohl mittlerweile auf die Corona-Situation eingestellt und sind gemäß der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Niedersachsen nicht in schlechter Stimmung – insgesamt. In einzelnen Branchen sieht es teils sehr düster aus. Und so hat die IHKN Forderunge an die Politik.

In vielen Teilen der Industrie überwiegen laut Mirko-Daniel Hoppe, Konjunkturexperte der IHKN, wieder „optimistische Erwartungen“, etwa bei den Investitionsgüterherstellern. Das sei dem Auslandsgeschäft geschuldet, wo die Exporte schon wieder auf Vor-Corona-Niveau geklettert seien, erklärte Hoppe während der Vorstellung der Umfrageergebnisse am Freitag in Hannover.

Engpässe

Gäbe es nicht Lieferengpässe bei einigen Komponenten und Rohstoffen (etwa Stahl, Metallerzeugnisse, Bleche), und wären die Transportmöglichkeiten kein „knappes Gut“, dann „wäre die Stimmung noch besser“. Kräftig zugelegt hat die Sorge um steigende Energie- und Rohstoffpreise: 43 Prozent der Unternehmen sehen hier ein Top-Risiko – vor einem Jahr sagten das nur 17 Prozent.

So ergab die Umfrage unter den Unternehmen im Lande einen Konjunkturklimaindex von 96 Punkten – fünf mehr als zum Jahresende hin und doppelt so hoch wie vor Jahresfrist. Der langjährige Durchschnittswert beträgt 105 Punkte. Im Januar hatte die IHKN noch befürchtet, dass „die Stimmung kippt“.

Risikofaktor Corona-Politik

Während vor Jahresfrist 71 Prozent der mehr als 2000 antwortenden Unternehmen das größte Risiko in einer sinkenden Inlandsnachfrage sahen, sind das derzeit nur noch 50 Prozent. Zudem sorgen sich nach wie vor etwas mehr als 60 Prozent um die politischen Rahmenbedingungen. IHK-Experte Hoppe konkretisert das und nennt „Bürokratie und unberechenbare Corona-Politik“ als Hauptfaktoren hier.

Die Finanzlage schätzt mehr als jedes vierte Unternehmen als problematisch ein – über alle Branchen hinweg. Schaut man jedoch etwa auf den Facheinzelhandel (FEH), erklären rund 60 Prozent ihre Finanzlage sei schlecht.

„Kein totaler Lockdown!“

Marco Graf, Hauptgeschäftsführer der IHKN, fordert trotz steigender Infektionszahlen Lockerungen für die Wirtschaft statt „einen totalen Lockdown mit kompletter Schließung. Das können wir gar nicht gebrauchen.“ Denn was jetzt noch laufe, trage die Volkswirtschaft, sei deren Pfeiler. Graf: „Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn dieser Pfeiler auch noch wegfällt!“ In Sachen beschränkender Maßnahmen für die Wirtschaft sei „die Grenze lange überschritten“, es brauche jetzt eine „nach vorne gerichtete Perspektive“.

Und das Infektionsrisiko?

Graf ist für die geplanten Modellversuche und fordert darüber hinaus von der Politik Corona-Strategien und Maßnahmen „die tatsächlich an den Infektionsrisiken angreifen.“ Dort, wo die Risiken am größten seien – aus seiner Sicht „ist das nicht der Einzelhandel, nicht die Außengastronomie“. Allerdings gibt es Studien, die nahelegen: Der Arbeitsplatz ist sehr wahrscheinlich ein Ort mit erhöhtem Infektionsrisiko, besonders in der Industrie.

Facheinzelhandel unter Druck

Laut der Umfrage sind drei Viertel der Unternehmen mit ihrer Lage zufrieden – doch während die Industrie „im Aufschwung“ sei, stünden Einzelhändler und Dienstleister „unverändert vor dem Ruin“. Während 15 Prozent der Unternehmen insgesamt von einem Kapitalrückgang berichten, sind es im FEH 44 Prozent. Und während insgesamt nur eine von zehn Firmen über einen Liquiditätsengpass berichtet, ist es im FEH eine von dreien.

Das leise Sterben

IHKN-Hauptgeschäftsführer Graf erwartet, dass die offenbar werdenden Insolvenzen nicht das wahre Ausmaß zeigen werden: Viele Gewerbetreibende würden ihr Geschäft einfach auslaufen lassen, aufgeben und beenden, ohne durch eine Insolvenz zu gehen und so nicht in der Statistik der Amtsgerichte auftauchen. Viele Firmen würden „möglicherweise einen leisen Tod sterben – womöglich nur erkennbar an den leeren Läden in den Städten“, sagt Graf. Von daher fordert seine Organisation, die sieben IHK mit zusammen etwa 495.000 Unternehmen vertritt, einen „Befreiungsschlag“, Hoffnungsträger seien die Impfungen und eine Aussicht auf „ein Ende der Einschränkungen“.

