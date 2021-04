Hannover

Die hannoversche Aktiengesellschaft GBK bietet Anlegern die Möglichkeit, sich an nicht börsennotierten mittelständischen Unternehmen zu beteiligen. Nun hat sie im vergangenen Jahr ihr „schlechtestes Ergebnis seit Jahrzehnten“ eingefahren. „Da gibt es nichts schön zu reden“, sagt Vorstand Christoph Schopp. Unterm Strich steht ein Verlust von 13,5 Millionen Euro (Vorjahr: 700.000 Euro Verlust).

Das einzig Gute an dem Verlust für das Jahr 2020: „nur“ 6,3 Millionen Euro sind wirklich „weg“ – sie rühren von schlechteren Ergebnissen beim Verkauf von Beteiligungen, geplatzten Verkaufsplänen und aus Insolvenzen von Unternehmen, an denen GBK beteiligt war. Die weiteren 7,1 Millionen Verlust stehen zunächst einmal quasi nur auf dem Papier, sind geschätzte und verbuchte Wertminderungen von Beteiligungen.

Hoffnung auf Ausgleich

Vorstand Günter Kamissek sagt zu diesen sogenannten „nicht realisierten Verlusten“: „Mit einer Rückkehr zum normalen Leben und einer damit erwartbaren Erholung der Portfoliounternehmen sollten sich diese Verluste wieder ausgleichen.“ Das könne auch sehr schnell wieder zu guten Ergebnissen führen.

Trotzdem schwer getroffen

Zum Portfolio gehören (stets Minderheits-)Beteiligungen an Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Das gilt gemeinhin als nicht so anfällig, wenn es mal an einer Stelle nicht so läuft. Dennoch: Die Corona-Krise hat Luftfahrt, Hotellerie und Messebau besonders getroffen – allein hier habe GBK Wertminderungen von 7,5 Millionen Euro vornehmen müssen.

Investitionsproblem

Der Pandemie sei es auch zu danken, das wegen eingeschränkter Bewegungsfreiheit wenig neue Beteiligungen erworben wurden: Nur 1,5 Millionen Euro seien investiert worden, zum Jahresende waren noch 2,8 Millionen Euro „flüssig“ auf den Firmenkonten. Laut Vorstand Schopp sind in den Jahren 2017 bis 2019 mehr als 20 Millionen Euro investiert worden, davon allein im Vorjahr 7,4 Millionen Euro.

Rossmann gibt Kredit

Für das laufende Jahr sieht sich das GBK-Management gut gerüstet für neue Beteiligungsprojekte: Von Großaktionär Rossmann Beteiligungen GmbH gab es ein Kreditangebot über fünf Millionen Euro, das angesichts „Konditionen und Flexibilität die höchste Attraktivität“ geliefert habe und daher angenommen worden sei.

Keine Dividende

Das schlechte Ergebnis bekommen auch die Anteilseigen zu spüren – die Dividende fällt erneut aus. Schon ein Jahr zuvor gab es keine Ausschüttung. Damals, erklärt Schopp, sei der geplatzte Verkauf einer Beteiligung der Grund für den Verlust gewesen: Das Kartellamt habe den Verkauf untersagt, weil es wettbewerbsnachteilige Wirkungen fürchtete, wenn der Kaufinteressent die Anteile erwerben würde.

Dies und die Unsicherheit angesichts Corona führten zur Aussetzung der kompletten Dividende (normalerweise werden mindestens zehn Cent Basisdividende je Aktie gewährt). In den Jahren 2017 und 2018 dagegen hat die GBK zusammen 13,5 Millionen Euro Gewinn an ihre Aktionäre ausgeschüttet.

Die Aktionäre

Fast 45 Prozent der GBK-Aktien sind im Streubesitz – zu den Großaktionären gehört mit etwa 26,6 Prozent die Beteiligungsgesellschaft von Drogerieunternehmer Dirk Roßmann, gefolgt von der FRISS Beteiligungsgesellschaft Isernhagen mit 15 Prozent. Kooperationspartner Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz (HF) hält rund elf Prozent und die Bank M.M.- Warburg 2,3 Prozent der Aktien.

Portfolio unter Druck

Die GBK selbst hält Anteile an 30 Produktions-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen – diese Streuung gilt generell als besser gewappnet gegen „normale“ wirtschaftliche Krisen, da selten alle Branchen betroffen sind. Doch bei Corona ist das anders – die Pandemie wirkt breit. Der Wert des Portfolios hat demnach im ersten Corona-Jahr stark gelitten, brach um fast 13 Millionen Euro (23 Prozent) auf 43,4 Millionen Euro ein.

GBK-Portfolio: Ausschnitt Stand 04-2021 Quelle: rahü

Mehr große Unternehmen

Auch die Zusammensetzung zollte Corona Tribut: Der Anteil an Chemiefirmen stieg von 29 auf 38 Prozent, das Transport-, Logistik- und Tourismusgewerbe fiel von 27 auf 20 Prozent.

Der Anteil an großen Unternehmen (über 250 Millionen Euro Umsatz) stieg von 42 auf 49 Prozent, der Anteil mittlerer Unternehmen (50 bis 250 Millionen Euro) sank von 26 auf 21 Prozent, der Anteil kleiner Unternehmen (unter 50 Millionen Euro) sank von 32 auf 30 Prozent).

Von Ralph Hübner