Hannover

Die am Dienstag von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Corona-Testpflicht für Arbeitgeber stößt sowohl bei der Handwerkskammer (HWK) als auch der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Hannover nicht unbedingt auf Sympathie. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll sie freiwillig sein – doch das ist es womöglich nicht in allen Fällen, erklärt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

Handwerk: Zusätzliche Kosten erschweren die Lage

Peter Karst, Hauptgeschäftsführer der HWK, sieht durch die Kosten für die Tests eine weitere Belastung der Handwerksbetriebe im Bezirk „in einer für sie ohnehin schwierigen Lage“. Mit der auferlegten Testpflicht „verlagert der Staat weitere, bei ihm liegende Verantwortung für die Pandemiebekämpfung auf die Wirtschaft“, sagte er auf NP-Anfrage. Da laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) „die überwiegende Mehrheit der Betriebe“ freiwillig Testangebote mache, „hätte es dieser Regelung nicht bedurft“.

Zudem, sagt Karst, sei unklar, ob überhaupt ausreichend Tests zu beschaffen seien. Es reiche nicht, dass aktuell Tests beschafft werden könnten – das müsse „bei hoher Preisstabilität“ bis zum Erreichen „einer Herdenimmunität durch die Impfkampagne gesichert sein. Unklar sei auch, ergänzt der Hauptgeschäftsführer, „welche Folgen es hat, wenn ein Betrieb der Angebotspflicht nicht nachkommen kann.“

IHK: Betriebe stoßen an Grenzen

Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, sieht die Testpflicht ähnlich kritisch: Zwei Drittel der IHK-Betriebe hätten bereits freiwillig Verantwortung für ihre Mitarbeitenden übernommen und böten bereits Tests an. „Insofern wäre eine Testpflicht aus unserer Sicht nicht notwendig gewesen.“

Tatsächlich stießen „in der Praxis aber derzeit auch viele Betriebe an Grenzen“, etwa wegen Lieferproblemen bei der Beschaffung von Testkits. Bielfeldt zur NP: „Der Markt ist derzeit offensichtlich nicht ausreichend, um die Nachfrage an den auch durch Schultests deutlich gestiegenen Bedarf zu decken.“ Besonders für kleinere Unternehmen stelle sich daher die Frage, wie sie kurzfristig ein betriebliches Testangebot gewährleisten sollen.

Positiv findet die IHK-Hauptgeschäftsführerin dagegen, „dass aus der Testpflicht nun eine Verpflichtung zum Angebot geworden ist.“ Dieser kleine Unterschied „schützt unsere Unternehmen vor weiterer Bürokratie.“ Durch die „hohen Kosten für die Tests“ freilich würden die Unternehmen „zusätzlich belastet und die Politik nimmt sich an dieser Stelle dann aus der Verantwortung.“

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tests für Arbeitnehmer freiwillig

Für Arbeitnehmer soll der Corona-Test vom Arbeitgeber freiwillig sein. Nur wo eine Rechtsgrundlage vorgibt, sich testen zu lassen, kann ein Arbeitgeber die Testpflicht grundsätzlich durchsetzen, etwa auf Grund einer Rechtsverordnung eines Landes, erklärt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

Es gibt aber Ausnahmen

Es gibt solche Verordnungen, wo die Testpflicht für bestimmte Beschäftigtengruppen verlangt wird, etwa für Beschäftigte in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Auch die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen enthält eine Testpflicht. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob solche Landesverordnungen mit höherrangigem Recht wie dem des Persönlichkeitsschutzes und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit des Grundgesetzes vereinbar sind. Eine solche Testvorgabe wurde im März vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München in einem speziellen Fall gekippt.

Test und Wartezeit gelten als Arbeitszeit

Fehlt eine entsprechende Rechtsgrundlage, können Beschäftigte durch Arbeitgeber nicht einseitig zu einer Testung verpflichtet werden. Die im Zusammenhang mit dem Test und dem Warten auf das Ergebnis aufgewendete Zeit gilt laut DGB als Arbeitszeit und ist zu vergüten. Sollte ein Arbeitgeber die Beschäftigung verweigern, weil jemand den Test nicht absolviert, muss er laut DGB trotzdem den Lohn zahlen, sofern es keine gesetzliche Testpflicht für seine Beschäftigten gibt.

Von Ralph Hübner