Hannover

Der Klinik-Konzern „Diakovere“ in Hannover hält es für möglich, dass es auf seinen Intensivstationen bereits in zwei Wochen zu einer Triage-Situation kommen kann. Alle 20 Intensivbetten in den Krankenhäusern Henriettenstift und Friederikenstift seien zurzeit voll belegt, sagte Konzernsprecher Matthias Büschking am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Darunter seien sieben Corona-Patienten - alle ungeimpft. Der Impfstatus werde im Falle einer Triage aber keine Rolle spielen, betonte Büschking. Triage meint die Auswahl von Patienten, wenn keine ausreichenden Kapazitäten zur Behandlung für alle vorhanden sind.

Belastungsgrenze möglicherweise bald erreicht

Noch sei die Situation beherrschbar, weil Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in andere Krankenhäuser der Region verlegt werden könnten, erläuterte der Sprecher. Wenn die Infektionszahlen weiter anstiegen, könne aber innerhalb von einer Woche die Belastungsgrenze erreicht sein. Dann müssten zunächst planbare Operationen etwa von Krebskranken verschoben werden, um Platz für mehr Corona-Patienten zu schaffen.

Gleiche Behandlung für alle Patientinnen und Patienten

Laut Büschking belastet es die Pflegekräfte, sich für Intensivpatienten einzusetzen, die Corona für einen harmlosen Schnupfen gehalten hätten. „Sie sind aber alle professionell genug, einen guten Job zu machen.“ Alle Patientinnen und Patienten würden gleich behandelt, betonte der Sprecher.

Für den Fall einer Triage gebe es klare Regelungen, an denen sich die Ärzte bei einer Priorisierung der Erkrankten orientieren würden. Dazu gehörten das Allgemeinzustand, das Alter und die Aussicht auf Heilung. Noch sei es aber nicht so weit. Diakovere ist mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden Niedersachsens größtes frei gemeinnütziges Gesundheitsunternehmen.



Von RND/epd