Hannover

Alle niedergelassenen Ärzte, also sowohl Hausärzte wie Fachärzte, dürfen vom 6. April an die Corona-Impfung anbieten. Viele befürchteten, das damit (mal wieder) ein zu hoher Bürokratieaufwand einhergehen wird. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist dagegen zufrieden, wie die Corona-Impfungen in den Praxen von kommender Woche an laufen sollen.

KVN-Pressesprecher Martin Köster sagte zur NP: „Wir wollten, dass der Verwaltungsaufwand möglichst gering gehalten wird – das ist uns gelungen. Der bürokratische Aufwand ist auf Sparflamme gesetzt.“

Das gleiche Prinzip wie bei der Grippeimpfung

Im Prinzip gelte das gleiche wie bei der Grippeimpfung, es gebe den Aufklärungsbogen, das Patientengespräch und die Dokumentation in der Patientenakte sowie im Impfpass. Und am Ende eines Tages melde eine impfende Praxis schlicht die Zahl der Geimpften digital an die KVN, die sie ebenfalls digital an das Robert-Koch-Institut weiterleite.

Mehr als 4600 Ärzte könnten mitmachen

Allein für Hannover und einen Umkreis von 50 Kilometern verzeichnet die Arztauskunft Niedersachsen etwas mehr als 4624 niedergelassene Ärzte – sie alle dürften bei der Corona-Impfung mitmachen. „Wenn sich nur die Hälfte beteiligt, würde das dem Impffortschritt einen enormen Schub geben, dann hätten wir eine ganz andere Bugwelle für das Impfen“, sagt Köster. Wenn deutlich mehr Impfstoff bereit steht – die KVN rechnet damit ab spätestens Mai – könnten so allein bei 100 Impfungen je Woche (also 20 pro Tag) in 2000 Praxen 200.000 Menschen zusätzlich vor Corona geschützt werden.

Auch Privatärzte dürfen impfen

Auch Privatärzte dürfen impfen – laut Köster sind das „offenbar eine Menge, die das wollen“. Sie müssen sich dafür wegen der Abrechnung bei der KVN akkreditieren. Die Impfung wird vom Bund bezahlt, nicht von den Krankenkassen, die KVN ist hier für die Abrechnung zuständig.

Die Praxen wählen die Impflinge aus

Die Auswahl, wer geimpft und eingeladen werden soll, treffen die Praxen, indem sie ihre Patientenakten mit den vorgegebenen Priorisierungslisten abgleichen. Heißt: Niemand muss sich selber um die Impfung bemühen, er oder sie wird vom Arzt dazu eingeladen. Dabei wird es Doppelungen geben – da müssten sich die Patienten eben entsprechend äußern und sagen, welchen Termin sie wahrnehmen wollen.

Keine Auswahl beim Impfstoff

Eine Wahl, welchen Impfstoff man bekommt, habe man nicht. Man kann das vorher erfragen, vielleicht wird es auch auf der Einladung stehen – und dann kann man gegebenenfalls ablehnen und hoffen, dass bei einer späteren Impfung ein anderer Stoff zum Einsatz kommt. Köster: „Das ist keine Wunschimpfung. Es wird alles verimpft, was wir kriegen können – und am Horizont taucht schon der Sputnik auf.“ Die KVN geht davon aus, das ab Ende April mehr Impfstoffe und Impfdosen verfügbar sind.

Verteilung der Mangelware

Noch „nicht mit letzter Sicherheit geklärt“ sei die Frage, wie es läuft, wenn mehr Praxen impfen wollten als Impfstoff verfügbar ist – ob dann die verfügbare Menge gleichmäßig auf alle verteilt wird oder auf weniger Praxen, die dann mehr Impfdosen erhalten (also etwa die zunächst anvisierten 20 je Woche). Die Verteilung ist jedenfalls geregelt: Vom Hersteller über den Großhandel geht der Impfstoff in die Apotheken – dort bestellt ihn die Praxis.

Von Ralph Hübner