Hannover

Rund 4500 Wohnungslose gibt es in Hannover, einige Hundert von ihnen müssen „Platte machen“, also draußen leben. Viele sind durch eine Lebenskrise in die Obdachlosigkeit gerutscht. Scheidung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Überschuldung. Das Leben ohne Obdach im Schatten einer Konsumgesellschaft verändere einen als Menschen, berichten Betroffene. Kein eigenes Bett, keine Toilette, keine Küche oder saubere Kleidung – Obdachlose müssen auf das verzichten, was für andere Menschen selbstverständlich ist. Am Sonnabend lud der Verein „Charcoal Street BBQ“ gemeinsam mit 96plus Obdachlose und Bedürftige zu einem Grillfest in die HDI-Arena.

Zur Galerie Grillfest in der HDI-Arena für 450 Bedürftige.

Rund 450 Frauen und Männer jeden Alters kamen. Einige brachten ihre Hunde mit, andere mussten sich auf Krücken oder an Rollatoren stützen. Die wenigen Habseligkeiten in Taschen und Rucksäcken verstaut. Vor dem Grillstand standen die Menschen Schlange, warteten geduldig auf ein Stück Fleisch. „Das ist für mich wie Weihnachten. Ich bekomme was Gutes zu essen, kann Cola und Kaffee trinken, bekomme neue Kleidung und was zum Duschen“, sagt Horst Drietchen (56). Auch seine Haare ließ sich der 56-Jährige von den Friseuren der „Barber Angels“ schneiden.

„Ich träume davon, wieder eine Wohnung zu haben“

Bis vor neun Jahren lebte Drietchen in einer Mietswohnung in Limmer. „Dann wurde mir gekündigt, weil das Haus verkauft wurde“, berichtet er. Plötzlich war er obdachlos. „Einfach so. Natürlich habe ich versucht, eine neue Wohnung zu finden – vergeblich.“ Seitdem ist jede Nacht von 18 Uhr bis sieben Uhr am Folgetag die Halle 12 am Alten Flughafen sein „Zuhause“. Drietchen: „Meine Tage verbinge ich bei Mecki oder im Kompass am Raschplatz. Oft sitze ich einfach am Bahnhof und schaue den Zügen hinterher.“ Träumt er davon, einmal mit einem Zug wegzufahren? „Nein, ich träume davon, wieder eine Wohnung zu haben. Aber bei den Vermietern bin ich heute nur noch die letzte Wahl.“

Auch die 36-jährige Anna ist ins Stadion gekommen. Wie einer guten Freundin legt Friseurin Carola Kherfani ihr den Umhang um, dann beginnt sie die Haare zu kämmen, die Spitzen zu kürzen. „Das letzte Mal war ich vor einem Jahr beim Friseur – hier beim Grillfest. Sonst kann ich das ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann“, sagt Anna. Mit 19 Jahren landete sie auf der Straße. „Ich hatte meine Wohnung gekündigt, weil ich es darin nicht mehr ausgehalten habe. Mir ist dort etwas sehr Schlimmes passiert“, so Anna. Wie lange sie auf der Straße lebte, hat die 36-Jährige vergessen. Inzwischen hat sie wieder eine Wohnung, lebt von Grundsicherung. Für Friseurin Carola Kherfani ist das soziale Engagement bei den „Barber Angels“ eine Herzensangelegenheit: „Mir ging es selber eine zeitlang schlecht. Ich war alleinerziehend, bekam Hartz IV. Heute habe ich meinen eigenen Salon, stehe auf der Sonnenseite und möchte denen, die im Schatten stehen, etwas zurückgeben. Mit wenig Einsatz kann ich diesen Menschen wieder ein gutes Gefühl geben.“

Harter Absturz: „Vom eigenen Haus bis ins Männerwohnheim “

Auch Friseur Buddy, der Ralf Middelstädt (69) Haare, Augenbrauen und den grauen Bart stutzt, möchte den Bedürftigen mit seiner Arbeit „ihre Würde wiedergeben“. Middelstädt lebt im Männerwohnheim. „Ich stehe in der Schufa, bekomme keine Wohnung“, sagt er. Dabei stand er mal ganz oben, mitten drin in der Gesellschaft. „Ich habe als Verwaltungswirt bei der Stadt gearbeitet. Dann kam das Burnout und Probleme mit den Frauen.“ Er habe alles verloren, sagt Middelstädt: „Vom eigenen Haus bis ins Männerwohnheim. Das ist ein harter Absturz.“ Buddy hält dem 69-Jährigen einen Spiegel vor, er soll selbst beurteilen, ob ihm der neue Schnitt gefällt. Middelstädt hebt den Daumen, dann heben sich langsam seine Mundwinkel zu einem glücklichen Lächeln. Buddy: „Dieses Lächeln ist meine Bezahlung.“

Von Britta Lüers