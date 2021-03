Hannover

Während einer Tempokontrolle am Samstagabend hat die Polizei in Hannover zwei Raser erwischt – die beiden lieferten sich augenscheinlich ein Wettrennen in der Stadt, waren mit 129 Stundenkilometern unterwegs.

Die Polizei war am Samstagabend gegen 20 Uhr mit einer Geschwindigkeitsmessung an der Mecklenheidestraße in Stöcken beschäftigt, als zwei Audi A3 vorbeirauschten. Das Laser-Messgerät zeigte für beide Fahrzeuge Tempo 129 an – erlaubt sind dort 50 Kilometer je Stunde.

Wegen der hohen Geschwindigkeit haben die Kollegen vor Ort laut Polizei keine Chance gehabt, die Fahrer anzuhalten. Allerdings konnte das Kennzeichen von dem einen Audi voll, von dem anderen teils abgelesen werden.

Nach weiteren Ermittlungen suchten die Polizisten die Anschrift vom Halter des ersten Autos auf. Vor dem Gebäude standen beide Fahrzeuge. Der 40-jährige Fahrer des silbernen A3 wurde durch die Einsatzkräfte wiedererkannt. Ebenfalls vor Ort befand sich der mutmaßliche 20-Jährige Fahrer des dunklen Audi.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei leitete gegen beide Fahrzeugführer jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Fahrzeugrennens ein.

Von Ralph Hübner