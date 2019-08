HANNOVER

Es war nicht nur ein besonderer Tag für die Palliativversorgung in Hannover, sondern gleich für ganz Niedersachsen: Denn am Montag wurde in Groß-Buchholz der Grundstein für das – nach eigenen Angaben – landesweit erste eigenständige Tageshospiz gelegt.

Diakovere baut direkt am Uhlhorn-Hospiz, das dort ach...