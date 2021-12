Hannover

Der mutmaßliche Autodieb (19), der für den spektakulären Polizeieinsatz am Sonntagmittag in Kirchrode sorgte, ist wieder auf freiem Fuß. „Die Staatsanwaltschaft hat keinen Haftbefehl beantragt“, erklärte Polizeisprecherin Natalia Shapovalova am Montag. Ob der junge Mann vorbestraft sei, dazu konnte sie nichts sagen. Haftgründe sind Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Liegen sie nicht vor, kommen vermeintliche Straftäter nicht in U-Haft.

Der 19-Jährige hatte am Sonntag um 11.55 Uhr einen Opel Vivaro in der Odeonstraße (Mitte) gestohlen. Bereits 20 Minuten später konnte eine Polizeistreife das Firmenfahrzeug eines Malerbetriebs in der Mardalstraße (Kirchrode) stoppen. Das Fahrzeug hatte nach Informationen dieser Zeitung einen GPS-Sender. Eine offizielle Bestätigung gab es von der Polizei dafür nicht. „Wir sprechen nicht über Ermittlungsmethoden. Aber es war kein Zufall, dass wir den Tatverdächtigen so schnell gefasst haben“, meinte die Polizeisprecherin.

Polizisten auf der Flucht eingeklemmt

Bei der Kontrolle setzte der Mann plötzlich das Auto zurück, klemmte einen Beamten (35) in der offenen Fahrertür ein und schleifte ihn mit. Seine Kollegen schossen geistesgegenwärtig auf den Kleintransporter. Laut Zeugenaussagen trafen sie den rechten Reifen auf der Beifahrerseite, einige Schüsse seien aber auch ins Blech oder den Scheinwerfer gegangen, so ein Zeuge.

Auf jeden Fall konnte der mutmaßliche Dieb nicht fliehen. „Er zeigte für einen Drogenkonsum typische Ausfallerscheinungen“, sagte die Polizeisprecherin. Also gerötete Augen, Gleichgewichtsstörungen. Das Ergebnis der Blutprobe liege noch nicht vor. Bei dem jungen Mann wurde mehrere Konsumeinheiten Kokain gefunden. Der Täter und der Polizeibeamte überstanden die Straftat weitgehend unverletzt.

Laut Informationen dieser Zeitungen soll der 19-Jährige bereits als Autodieb bekannt sein. So soll er vor einigen Monaten einen Wagen gestohlen haben und damit erst in Hessen wieder gestellt worden sein. Die Rede ist von einem „notorischen Autodieb“, der einfach aus Freude am Fahren die Wagen aufbricht und stiehlt.

Die Polizei sperrte die Mardalstraße am Sonntagnachmittag komplett ab. Laut Anwohnern sicherten zehn Polizeiwagen den Tatort. Bei Schusswaffengebrauch ist die Polizei verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. Der Kriminaldauerdienst war mehrere Stunden im Einsatz. Gegen den 19-Jährigen wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von Thomas Nagel