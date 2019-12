Hannover

In Deutschland hängt der Bildungserfolg stark vom Elternhaus ab. Und diese Tatsache verfestigt sich weiter, das bestätigte auch die neue Pisa-Studie. Wer nicht das große Los in der Geburtslotterie gezogen hat und in ein privilegiertes Elternhaus geboren wurde, der bleibt vermutlich auf der Strecke. Seit 13 Jahren versucht die Per-Mertesacker-Stiftung diese Chancenungleichheit ein Stück weit zu durchbrechen und fördert Kinder an mehreren Brennpunktschulen – in Garbsen und Mühlenberg.

„Vielen Kindern fehlt es an Unterstützung“

Anfang Oktober ist mit der IGS Roderbruch eine weitere Schule hinzugekommen, das Unternehmen Reifen.com übernimmt im ersten Jahr die Projektpatenschaft. Die Idee dazu hatte Ortsbürgermeister Henning Hofmann ( SPD): „Wir brauchen hier im Stadtteil soziale Integration. Viele Flüchtlingskinder sind an die IGS gekommen, ohne Hilfe und Unterstützung kann es nicht gelingen.“ Rund 90 Nationen leben am Roderbruch auf engstem Raum zusammen, jedes zweite Kind wächst in Armut auf. Und das hat Folgen für den Bildungserfolg, weiß Christiane Plath-Detlef. Sie leitet den Primarbereich der Gesamtschule: „Vielen Kindern hier fehlt es einfach an Unterstützung im Elternhaus. Auch die Hürde, Mitglied in einem Sportverein zu werden, ist für diese Familien oft viel zu hoch. Also bleiben die Kinder dort außen vor.“

Erst Hausaufgaben, dann Fußball

Und genau da setzt die Arbeit der Mertesacker-Stiftung an. „Wir engagieren uns dort, wo es gesellschaftlich knirscht und wo die bestehenden Angebote allein nicht ausreichen“, sagt Stiftungsvorsitzender Timo Mertesacker. Rund 20 Erst- und Zweitklässler der IGS Roderbruch werden zehn Jahre lang zwei Mal in der Woche individuell gefördert – sportlich, sprachlich und schulisch. „Unser Motto ist ’Erst Deutsch, dann dribbeln’“. Fußball ist sozusagen die Belohnung, nachdem vorher zusammen Hausaufgaben gemacht, für Tests gelernt oder die Deutschkenntnisse erweitert wurden“, so Mertesacker. Es sei nahezu einmalig in Deutschland, dass die Kinder ein Jahrzehnt im Projekt bleiben. Mertesacker: „Aber nur so schaffen wir es, die Kinder wirklich nachhaltig zu fördern und ihnen dabei zu helfen, die Weichen für die Zeit nach der Schule positiv zu stellen.“ Pläne, das Erfolgsprojekt auch über die Regionsgrenzen zu etablieren, hat die Stiftung bislang nicht. „Dabei gab es schon Anfragen aus Berlin. Aber da wir komplett spendenfinanziert arbeiten, sind unsere Mittel erschöpft. Wenn wir weiter wachsen wollen, brauchen wir die Unterstützung der Politik“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Henry rennt durch die Turnhalle, stoppt, bindet seinen Schnürsenkel fester. Rennt und passt den Ball zu Timo Mertesacker. „Guter Schuss“, lobt der den Siebenjährigen. Henrys Mundwinkel heben sich. „Das Projekt ist richtig toll. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf“, erzählt der Erstklässler. Vor allem das Fußball spielen mache ihm Spaß. „Aber auch sonst bringt es mir viel. Ich bin schon viel besser in der Schule.“ Wieder heben sich seine Mundwinkel. Will er denn auch mal Fußball-Profi und Weltmeister werden, so wie Timo Mertesackers Bruder Per? „Nein, ich möchte Autoreparierer werden. Und außerdem bin ich Fan von Joshua Kimmich.“

Timo Mertesacker grinst. „Daran muss man wohl noch arbeiten.“

Von Britta Lüers