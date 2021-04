Hannover

Die viel diskutierte „Luca-App“ soll die Verwendung händisch erstellter Listen zur Corona-Kontaktnachverfolgung ersetzen. Trotz der Schwachstellen bei der Datensicherheit (NP berichtete exklusiv) und dem „Störmanöver“ von Satiriker Jan Böhmermann („ZDF-Magazin Royal“) vor ein paar Tagen: Kommunen in der Region Hannover setzen auf die App – zumindest im Versuch.

Die Stadtverwaltung Neustadt etwa gibt seit Freitag Besuchern städtischer Dienstgebäude die Möglichkeit, mit dem Smartphone ihren Aufenthalt digital zu dokumentieren, indem sie die ausgehängten QR-Codes mit der Luca-App scannen.

In Barsinghausen soll – immerhin - ein Geschäft die App als Pilotprojekt testen, um sie gegebenenfalls in ein Konzept für ein Modellprojekt einzubeziehen.

Modellkommune: Stadt Hannover setzt auf die App

Für ihren zweiten Anlauf, als Modellkommune für Lockerungen ausgewählt zu werden, setzt auch die Stadt Hannover auf die App. Angewendet wird sie auch schon von Seelze, Pattensen, Burgwedel sowie - vorneweg - Langenhagen.

Und wer am Sonntag den Gottesdienst der evangelischen Stephanus-Gemeinde in Berenbostel besuchen will, soll dabei erstmals die Luca-App nutzen können.

Gesundheitsamt ist seit vergangener Woche angeschlossen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover ist seit vergangener Woche „an die Luca-App angeschlossen“, erklärt Pressesprecher Christoph Borschel. Damit sei man „bereit, durch diese App gemeldete Indexfälle zu erfassen“. Bisher sei dem Gesundheitsamt der Region allerdings noch kein Fall über diese App gemeldet worden.

Welche Unternehmen mit der App arbeiten und wie viele Personen sie auf ihrem Smartphone installiert haben, weiß die Regionsverwaltung nicht. Borschel: „Die Unternehmen, die mit der App arbeiten wollen, müssen sich dafür auch nicht beim Gesundheitsamt registrieren.“

Noch gibt es keinen „Indexfall“

Das gelte auch für die Regionskommunen. Borschel: „Für das Gesundheitsamt wird die reale Nutzung der App erst relevant, wenn ein sogenannter Indexfall dem Gesundheitsamt mitteilt, dass er die Luca-App beim Besuch einer Einrichtung eingesetzt hat, und entsprechend die Daten freigibt. Bislang war das noch nicht der Fall.“ Indexfall heißt: positiv auf Corona getestet.

Und die Schwachstellen?

Was mögliche Schwachstellen der Anwendung betrifft (etwa die Möglichkeit, wie von Böhmermann gezeigt, sich mit falschem Namen an einem entfernten Ort einzuloggen), werde sich die Regionsverwaltung „die Erfahrungsberichte aus anderen Orten und die Stellungnahmen dazu ansehen“. Darüber hinaus prüfe man „fortlaufend, welche anderen Entwicklungen auf dem Markt sind“.

Von Ralph Hübner