Hannover

Rund 1600 Menschen sind am Sonnabend dem Aufruf des NoNPOG-Bündnisses gefolgt, das gegen das geplante neue Niedersächsische Polizeigesetz (NPOG) demonstiert. Unter dem Motto „Jetzt oder nie – Polizeigesetz stoppen“ versammelten sich die Protestler um 13.30 Uhr. Die Veranstalter rechneten mit bis zu 7000 Teilnehmern. Die Linie 10 fährt wegen der Demo durch den Tunnel zum Hauptbahnhof, die Linie 17 von der Wallensteinstraße zum Betriebshof Glocksee.

Bei der Auftaktkundgebung an der Goseriede hielt unter anderem der Flüchtlingsrat Niedersachsen eine Rede, dann setzte sich der Zug in Bewegung. Im NoNPOG-Bündnis sind rund 150 Gruppierungen aktiv, darunter Parteien wie die Grünen und die FDP, aber auch Fußballfans und Gewerkschaften.

Die Protestler brachten zahlreiche Flaggen und Banner mit zur Demonstration, zusätzlich enthüllten vier Aktivisten am Baugerüst des Anzeiger-Hochhauses ein Transparent mit „Überall Polizei – nirgendwo Gerechtigkeit“. Nach der Auftaktkundgebung zieht die Demonstration von der Goseriede aus zunächst über die Kurt-Schumacher-Straße weiter vor den Hauptbahnhof, von dort aus in Richtung Oper durch die Karmarschstraße zum Landtag. Über das Leibnizufer und die Goethestraße führt der Weg schließlich zurück zur Goseriede. Die Demonstration ist bis 18 Uhr angemeldet, die Polizei rechnet in der Zeit mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen. In unmittelbarer Nähe zur NoNPOG-Demo findet auf dem Opernplatz zudem zeitgleich das Europafest statt, zudem beginnt um 15.30 Uhr das letzte Heimspiel der Saison von Hannover 96. „Wir bitten daher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“, teilt die Polizei mit.

Dritte NoNPOG-Demo seit September

Es ist bereits der dritte Protest seit September 2018. Damals gingen 13.000 Menschen auf die Straße, im Dezember folgte eine zweite Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmern. Die geplante Gesetzesnovelle ist rechtlich umstritten. Sie sieht unter anderem eine Ausweitung der Präventivhaft auf 35 Tage vor, gleichzeitig sollen Body-Cams bei Polizisten und die automatische Kennzeichenüberwachung künftig erlaubt sein. Auch die Grundlage für das per Gerichtsbeschluss vorerst gestoppte Streckenradar Section Control soll geschaffen werden. Allerdings ist das neue Gesetz selbst beim landeseigenen Gesetzgebungs- und Beratungsdienst umstritten. Vergangene Woche stimmten dennoch SPD, CDU und AfD dafür, am Dienstag soll es final im Landtag beschlossen werden.

„Das geplante NPOG stellt aus unserer Sicht die Weichen für einen Weg in einen autoritären Polizeistaat“, teilt die Initiative Demokratie in Bewegung (DiB) mit. Auch sie beteiligt sich an der NoNPOG-Demo durch die City. Das Gesetz sei „handwerklich schlecht“ gemacht. DiB: „Am Ende werden Gerichte über einzelne Artikel entscheiden müssen.“ Henning Krause, Vorsitzender des Grünen-Regionsverbandes Hannover nennt die Novelle „einen Tiefschlag für die Bürgerrechte“. Anlasslos werde ein Überwachungsapparat und lückenlose Datenansammlungen aufgebaut: „Künftig soll die Polizei schon dann Menschen überwachen, verfolgen und wochenlang gefangen nehmen dürfen, ohne dass sie sich strafbar gemacht haben“, sagt Krause. Seine Partei und die FDP haben bereits eine Normenkontrollklage angekündigt, sollte das neue Polizeigesetz verabschiedet werden.

GdP nennt Polizeigesetz einen „Balanceakt“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wiederum setzt sich für die Novellierung des Polizeigesetzes ein: „Es ist an der Zeit, dass die niedersächsische Polizei eine überarbeitete, den Entwicklungen in Gesellschaft und Kriminalität angepasste Arbeitsgrundlage bekommt“, sagt der Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Die Ermittler bräuchten entsprechende Möglichkeiten, um Terrorismus, Rechtsextremismus, organisierte Kriminalität und andere gefährliche Entwicklungen bekämpfen zu können. Das „Schüren von Unsicherheiten und Verbreiten von Falschinformationen durch geneigte Gruppierungen“ müsse aufhören. Mit dem neuen NPOG sei vielmehr „ein Balanceakt“ gelungen, der einerseits die Sicherheit gewährleiste „und gleichzeitig die Freiheits- und Bürgerrechte nicht über die Maße strapaziert“.

Von Peer Hellerling