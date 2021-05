Hannover

In der 32 Meter hohen grünen Tonne hinter dem Zoo hatten Besucherinnen und Besucher zuletzt auf eine Entdeckungsreise durch den tropischen Regenwald des Amazonasbeckens gehen können. In dem 360-Grad-Kunstwerk des Künstlers Yadegar Asisi, dem „Panorama Am Zoo“, ragten von 2017 bis Ende 2020 riesige Bäume des Regenwaldes in die Höhe.

Bald könnte die Rotunde als neuer Besucherturm genutzt werden: In ihr könnte der Kern des Wald-Erlebniszentrums entstehen. Auf verschiedenen Ebenen könnten die drei Zonen eines Waldes von der Wurzelschicht, über die Kraut- und Strauchschicht bis hin zur Baumschicht und -krone erkundet werden. Über verästelte Plattformen sollen die Besucher von unten bis nach oben durch die grüne Tonne geleitet werden.

Auf dem Dach der Rotunde ist der Bau einer Aussichtsplattform angedacht. Dort könnte Besucher dann auch der Übergang zum Baumwipfelpfad durch einen Teil der Eilenriede erwarten.

Eilenriede soll aufgewertet werden

„Es wird oft vergessen, dass der Zoo Bestandteil der Eilenriede ist“, sagte Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette bei einem Pressegespräch am Montag. Das Projekt sei eine Möglichkeit, die Wichtigkeit des Stadtwalds zu verdeutlichen – mit Unterstützung der Bildungsexpertise des Zoos und dessen Infrastruktur.

Stellten die Ideenskizze bei einem Pressegespräch vor: Johannes Drechsel vom Stadtforst, Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, Ulrich Prote vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün und Zoo-Geschäftsführer Andeas Casdorff. Quelle: Katrin Kutter

„Ich stelle mir ein Bildungszentrum mit interaktiven Lernelementen mit interaktiven Lernstationen vor“, erzählte Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff. Vorstellbar seien digitale Präsentationsmöglichkeiten wie beispielsweise Hologramme oder Virtual Reality. Um das Projekt zu realisieren sei eine Kooperation mit der Waldstation Eilenriede, dem Schulbiologiezentrum und dem Eilenriedebeirat denkbar: „So könnte den verschiedenen Zielgruppen, zu denen wie auch beim Zoo insbesondere Schulklassen und Familien zählen, alles Wichtige rund um das Thema Wald vermittelt werden“, hofft Casdorff.

Würde sich über die Umsetzung des Wald-Erlebniszentrums freuen: Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff präsentierte die ersten Ideen bei einem Pressegespräch. Quelle: Katrin Kutter

So könnte nach der coronabedingten, frühzeitigen Beendung des Projekts „Panorama Am Zoo“ schon bald wieder Leben mit dem Wald-Erlebniszentrums und Baumwipfelpfad in der Rotunde hinter dem Zoo entstehen: „Dass die grüne Tonne nachgenutzt werden soll, war sowieso angedacht“, erklärte Casdorff beim Pressegespräch am Montag. Schließlich sei es optimal, dass durch die direkte Nähe zum Zoo die Infrastruktur des Zoos für das geplante Erlebniszentrum gleich mitbenutzt werden könnte: „Die Umnutzung kann damit ohne großen Aufwand geschehen“, hofft Casdorff. So sei beispielsweise bereits ein Fahrstuhl in der Rotunde, der bereits einen barrierefreien Zugang sicherstelle.

Könnte bald zum Kern des Wald-Erlebniszentrums werden: Die grüne Tonne hinter dem Zoo könnte eine vertikale Ausstellungsfläche über 23 Meter bereitstellen. Quelle: Peschke

Einen konkreten Businessplan gibt es bis dato allerdings noch nicht: „Wir sind gespannt auf die Reaktionen und hoffen auf Zustimmung für das Projekt“, sagte Casdorff. Die Realisation trotz bereits vorhandener Infrastruktur und Besucherturm belaufe sich auf etwa fünf Millionen Euro: „Weshalb wir uns auf jeden Fall um Fördermittel und Zuschüsse bemühen würden“, so Casdorff.

„Der Rat wünscht sich einen Baumwipfelpfad“, erzählte Sabine Tegtmeyer-Dette, „aber das macht nur Sinn, wenn auch gleichzeitig ein Verständnis für die wichtige Funktion des Stadtforsts entwickelt werden kann und wenn das Projekt mit wenig baulichen Maßnahmen verwirklicht werden kann.“ Die oberste Prämisse müsse der Schutz des Waldbodens und des Baumbestands sein: „Es gibt Bereiche, da dürfen wir nicht einmal drüber nachdenken, einen Baumwipfelpfad zu installieren“, betonte Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff. Gemeint sind beispielsweise die Schutzwaldflächen. Deshalb könne das Projekt auch nur in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün geplant werden.

„Unsere Aufgabe ist es, das Projekt kritisch zu beäugen und Maßnahmen zum Schutz des Waldes vorzuschlagen“, sagte Projektleiter Johannes Drechsel vom Stadtforst. Deshalb habe der Fachbereich bereits eine lange Liste mit Schutzvorkehrungen für einen mögliche Realisierung und die damit verbundenen Baumaßnahmen beigesteuert. So sollen beispielsweise Baumfällungen für den Bau von Stützen des Baumwipfelpfades möglichst vermieden werden. „Und auch der Waldboden muss während des Bauzeitraums gut geschützt werden“, weiß Drechsel. Denkbar seien Schutzplatten oder der Einsatz von besonderen Baggern wie zum Beispiel einem Schreitbagger.

Waldverträglichen Lösung gesucht

„Die Eilenriede ist bedeutsam als Ökosystem und auch als Freizeitort für Hannover“, sagte Ulrich Prote vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. Deshalb werde auf eine waldverträglichen Lösung viel Wert gelegt: „Sollte es in die Detailplanungen gehen, werden wir im Rahmen der ingenieurtechnischen Planung bewerten und abwegen.“

Noch steht nicht fest, wie lang der Baumwipfelpfadt werden könnte. Die gestrichelte Linie zeigt einen möglichen Verlauf. Die roten Flächen zeigen Bereiche in der Eilenriede, in denen der Bau des Baumwipfelpfads nicht möglich wäre. Quelle: Zoo Hannover

Dabei müssen auch noch weitere Details bedacht werden: So müssen beispielsweise baulichen Eingriffe ins Grabenprofil des Landwehrgraben und Schiffgraben aufgrund des Denkmalschutzes vermieden werden. Zudem muss Abstand zum Trimm-Dich-Pfad gehalten werden, damit weiterhin störungsfrei trainiert werden kann.

In einem nächsten Schritt soll das Konzept dem Eilenriedebeirat, sowie den Gremien und Fraktionen vorgestellt werden: „Wir haben nun intensive Vorarbeit geleistet und sind gespannt, ob wir in einem nächsten Schritt das Detailkonzept erarbeiten werden“, so Casdorff. Sollte es dazu kommen, könnte es bereits im November diesen Jahres eine Entscheidung zur Umsetzung geben. Eine Eröffnung des Wald-Erlebniszentrums wäre nach aktuellem Plan im März 2023 denkbar.

Von Sophie Marie Peschke