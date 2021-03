Hannover

Am Dienstag, 16. März, hat die Polizei auf Anweisung des Generalbundesanwalts Bai L. aus Gambia in Hannover festgenommen. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer. Als Teil der Eliteeinheit „Junglers“ soll er unter der gewaltsamen Herrschaft des langjährigen gambischen Präsidenten Yahya Jammeh (im Amt von 1996 bis 2017) unter anderem an Attentaten auf einen oppositionellen Politiker, einen Journalisten und einen Anwälten in Gambia beteiligt gewesen sein. Ihnen werden zudem Verbrechen an der Zivilbevölkerung vorgeworfen. Wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, sitzt L. seit Dienstag in Untersuchungshaft. „Es besteht dringender Tatverdacht“, so Sprecher Markus Schmitt.

Weitere Einzelheiten will die Behörde wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekannt geben. Wie die Anwaltschaft des Bundes auf die Spur des ehemaligen Soldaten gekommen ist, bleibt also genauso unklar, wie die Frage, ob L. ausgeliefert werden soll. Fakt ist: Nach dem Weltrechtsprinzip kann der Generalbundesanwalt Straftaten auch dann verfolgen, wenn sie im Ausland begangen wurden und kein Bezug zur Bundesrepublik besteht. So steht es Völkerstrafgesetzbuch.

Gambia arbeitet seine Vergangenheit auf

Hinter der Festnahme könnte eine Initiative des gambischen Parlaments stecken, sagt die Journalistin Fatou Camara (44) dieser Zeitung. Aufgewachsen und ausgebildet als Moderatorin im westafrikanischen Kleinstaat war sie 2011 und 2013 Pressesprecherin des damaligen Präsidenten – bis dieser sie fallen ließ und für 25 Tage ins Gefängnis steckte. Seit ihrer Freilassung lebt sie im Bundesstaat Georgia in den USA im Exil. Von dort betreibt sie die gambische Nachrichtenseite „Fatu-Network“.

Die Journalistin Fatou Camara aus Gambia. Quelle: privat

„In Gambia werden jetzt die Jahre und Ereignisse der Herrschaft von Präsident Jammeh aufgearbeitet“, sagt Camara. Für diesen Prozess hat das Parlament die „Truth, Reconciliation and Reparations“-Kommission (TRR für Wahrheit, Versöhnung und Wiedergutmachung) eingerichtet. Sie soll Ungerechtigkeiten und Verbrechen unter Jammehs Herrschaft aufarbeiten. „Aber das Hauptziel ist es, Jammeh selbst vor den Internationalen Gerichtshof zu bekommen“, sagt Camara. Nach seinem Sturz flüchtete dieser nach Äquatorialguinea, wo er sich bis heute aufhält.

„Ausgebildet, um zu töten“

Der nun in U-Haft sitzende L. könnte ein Teil in diesem Aufklärungsprozess sein. Camara meint, dass die TRR Bai L. als Zeugen in Gambia haben will. Er soll gegen den ehemaligen Präsidenten aussagen. Doch die Zeit ist knapp. Im Juni soll die Kommission einen Abschlussbericht vorlegen. Immerhin habe bereits ein ehemaliges Mitglieder der „Junglers“ ausgesagt. Die Elitetruppe habe sich inzwischen verteilt und in England, den USA oder Deutschland Zuflucht gesucht. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bundesanwaltschaft sieben Männer festnehmen lassen, die Teil der Junglers gewesen sein sollen. Ob und wie viele von ihnen vor dem TRR aussagen, ist unklar.

L.’s ehemalige Einheit könnten in dem Verfahren eine wichtige Rolle spielen. „Sie unterstanden dem Präsidenten und waren ausgebildet, um zu töten. Er hat die Morde bei ihnen in Auftrag gegeben“, sagt Camara. L. soll schließlich beim Präsidenten in Ungnade gefallen sein. Er beschloss, in Deutschland Asyl zu suchen. „Er wäre getötet worden, wenn man ihn auf der Flucht gefasst hätte“, sagt Camara.

Ein Wagen der nigerianischen Armee sorgt nach der Abdankung von Präsident Jammeh für Sicherheit in der Hauptstadt Gambias. Quelle: Peer Hellerling

„Die Leute glauben ihm“

Einige Monate nach seiner Flucht nach Deutschland, kehrte L. Ende 2014 allerdings schon wieder nach Gambia zurück. „Er war Teil einer Gruppe, die gegen Jammeh putschen wollte“, sagt Camara. Das misslang. L. gelang die erneute Rückkehr nach Hannover. Doch als erstes Mitglied der Elitetruppe ging er an die Öffentlichkeit. Camara selbst hat L. als eine der ersten interviewt. Der ehemalige Soldat spricht darin über die brutalen Morde und Verschleppungen seiner Einheit – beteuert aber, selbst nur Fahrer gewesen zu sein. Seine Aussage sei ein geschickter Schachzug gewesen, so Camara. Er habe sich als vermeintlicher Whistleblower positioniert. „Die Leute glauben ihm.“ Sie hingegen tut das nicht unbedingt.

„Die Menschen in Gambia fürchten die ,Junglers‘ bis heute“, sagt die Journalistin. Sie hofft, dass die Kommission Erfolg hat und die Jahre der Diktatur aufgeklärt werden. Geht es nach ihr, sollte L. in seinem Heimatland aussagen. Ob es dazu kommt, wird sich zeigen.

