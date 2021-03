Hannover

Der Ausschuss für Abfallwirtschaft der Regionsversammlung Hannover hat in Sachen Altpapier am Donnerstag dem Ansinnen des kommunalen Abfallentsorger Aha einstimmig entsprochen – und so bleibt es im Umland der Landeshauptstadt zunächst bei der wöchentlichen Abholung.

Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz hatte die gewünschte Aussetzung der Umstellung auf zweiwöchentliche Papierabholung zum 12. April im Umland im Januar angekündigt und erklärt, warum das so kommen soll.

Der Corona-Faktor

Demnach sei bei der ursprünglichen Beschlussfassung mit Umstellung auf den längeren Rhythmus „die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und der sprunghafte Anstieg des Paketaufkommens“ nicht absehbar gewesen.

Durch vermehrtes Homeoffice und angestiegene Produktbestellungen im Versandhandel fielen „größere Mengen an Papier und Pappe an, die wir in Pandemiezeiten auch weiterhin wöchentlich abholen möchten“, begründete Schwarz.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überfüllte Container

Man reagiere damit „auch auf die zurzeit häufig überfüllten Altpapiercontainer auf den Wertstoffinseln“. In der Stadt Hannover soll die Altpapierabholung zum 1. Januar 2022 auf 14-täglich umgestellt werden.

Von Ralph Hübner