Behagliche Wärme in den eigenen vier Wänden ist für uns alle etwas Selbstverständliches. Erst wenn die eigene Heizung ausfällt und die Stimmung gemeinsam mit der Raumtemperatur sinkt, erkennen viele den Wert einer zuverlässigen Wärmeversorgung. Aber eine kaputte Heizung sorgt nicht nur für niedrige Raumtemperaturen, sondern auch für hohe Kosten.

Eine aufwändige Reparatur oder sogar der Komplettaustausch einer defekten Heizung kann schnell Investitionskosten in einem hohen vierstelligen Bereich erzeugen. Ausgaben, die in den meisten Fällen unerwartet und nicht eingeplant sind. Neue Rundum-sorglos-Pakete bieten hier eine verlockende Lösung: eine neue Heizung ohne eigenen Investitionsaufwand.

Neue Heizung zum Nulltarif?

Das Zauberwort hinter dem Versprechen „neue Heizung ohne hohe Anschaffungskosten“ lautet „Contracting“. Das Prinzip dahinter ist einfach. Statt die Heizung zu kaufen, pachtet man sie. Zum Beispiel von enercity. Der Energiedienstleister bietet seinen Kunden die neue Form des Heizungskaufs an. Statt einer großen, ungeplanten Summe zahlen Kunden nur einen kleinen monatlichen Betrag. Neben der besser kalkulierbaren finanziellen Belastung bietet Contracting weitere Vorteile: im Rundum-sorglos-Paket von enercity sind viele Services inklusive.

All-inclusive-Service

Von der Einbauplanung bis hin zur Wartung und Reparatur – alle Leistungen rund um die Heizung, die zusätzliche Kosten und Aufwand erzeugen können, sind im Wärme-Paket von enercity bereits enthalten. Und das für zehn bis 15 Jahre. Ein Zeitraum, in dem Kunden von einer kalkulierbaren und transparenten Kostenübersicht und zuverlässigen Wärmeversorgung profitieren.

Gut beraten.

Ob Brennwerttherme oder Wärmepumpe – auch bei der Wahl der richtigen Heizungslö-sung unterstützt enercity die Wärme-Kunden: „Wir suchen für den Kunden das Optimum – aus ökonomischer und ökologischer Sicht“, verspricht Michael Gröbe, Technischer Kundenberater bei enercity. Neben den Anschaffungskosten spart man so beim Umstieg auf eine moderne, effiziente Heizung auch bis zu 30 Prozent Energie. Ein Gewinn für die Umwelt. Und den Kunden.