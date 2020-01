Kontakt Maik Othmer Haustürenstudio und Tischlerei

An Haustüren werden heute hohe Anforderungen gestellt. Sie sollen vor Wind und Kälte schützen, die Persönlichkeit eines Domizils betonen und Blicke auf sich ziehen, gleichzeitig aber vor allem sicher sein. Mit dem Programm hochwertiger Haustüren von KOMPOtherm punktet die Tischlerei Maik Othmer bei allen Bauherren. Denn sämtliche Haustüren erfüllen die Anforderung der Widerstandsklasse RC2 und liegen damit voll auf der Linie der Polizeiempfehlungen, sind also in Sachen Sicherheit und Einbruchschutz kaum zu toppen. Deshalb beraten die Experten der Tischlerei Maik Othmer auf der abf auch zu Krediten und Förderungen durch die KfW-Bank.

Denn wer seine Haustür erneuert, erhöht die Energieeffizienz seines Hauses und sorgt für eine Verbesserung des Einbruchschutzes. Dieses Engagement von Bauherren wird mit einem Zuschuss oder einem zinsgünstigen Förderkredit belohnt.

„Jede moderne Tür lässt sich zudem ganz individuell ausstatten“, sagt Maik Othmer. Verdeckt liegende Türbänder und unterschiedlichste Türblätter in klassischem oder modernem Design garantieren wohnlichen Komfort. Zusätzlich kann zwischen zahlreichen Sonderfeatures gewählt werden: Ob mit Echtleder bezogene Innendrücker, eine integrierte, beschreibbare Glastafel oder ausklappbare Garderobenhaken, ein digitaler Türspion oder ein bodentiefer Spiegel im Innenbereich – den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.