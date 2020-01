Kontakt Burckhardt – Das Rad & Pedelec-Haus

Hannover

30177 Hannover

Telefon: (05 11) 69 17 71

www.fahrrad-burckhardt.de

abf

Halle 25, Stand F55

Die Fahrradsaison startet: Auf der abf stehen die brandneuen Kalkhoff- und Flyer-Pedelecs bereit. Burckhardt – Das Rad & Pedelec-Haus präsentiert auf seinem Stand ein riesiges Portfolio an Pedelecs. Auf dem Kalkhoff-Truck finden die Besucher unter anderem die neue Endeavour-7-Serie – Blickfang und Wundertechnik zugleich. Aufgewertet werden die neuen steiferen Rahmen mit breiteren Reifen und natürlich der 4. Generation an Bosch-Motoren-Performance und -Performance CX. Diese sind leiser, kleiner und treten sich auch ohne elektronische Unterstützung bemerkbar leichter und homogener. Die Besucher dürfen die Modelle testen. Dafür steht ein großer Testparcours in der Halle zur Verfügung. Vielleicht kennen Sie auch noch nicht das wartungsarme Gates-Riemenantriebssystem oder die stufenlose Enivolo-Schaltung. Das Team von Burckhardt hält es zum Testen bereit und berät so lange, bis das Traum-Pedelec gefunden ist.

Während der abf bietet das Unternehmen im Geschäft an der Podbielskistraße 183 viele passende Messeangebote. Ob Reise-Pedelecs, City-, Falt- und Kompakt-Pedelecs – das Rad & Pedelec-Haus präsentiert eine große Modellflotte. Der Kauf eines Pedelecs ist der erste Schritt, Service und Werkstatt im Anschluss sind genauso wichtig – beides wird von einem modernen Unternehmen erwartet. Für Fahrrad- und Pedelec-Reparaturen sowie Inspektionen gibt es eine Werkstatt mit Dialogannahme sowie Diagnose- und Auslesegeräten. Das Verkaufs- und Werkstatt-Team ist mit Leidenschaft bei der Sache und immer für die Kunden da. Seit vielen Jahren führt Meike Flasbarth an der Podbi die Regie und motiviert ihr Personal für immer neue Aufgaben. Wenn es um Kundenwünsche geht, hat die Inhaberin eine klare Philosophie: „Geht nicht, gibt‘s nicht.“