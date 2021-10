Systematisch nach Bereichen sortieren

Frau Gerdes, haben Sie eine persönliche Aufräumtaktik?

Meine Lieblingsmusik anmachen, alles in die Mitte eines Raumes werfen und systematisch Berge nach Themenbereichen sortieren. Dabei stelle ich mir die Fragen: Erstens: Was kann komplett weg? Zweitens: Was ist veraltet? Und drittens: Was wird in der Zukunft noch benötigt?

Ihr Tipp: Wie geht „Geld sammeln“ heutzutage am besten?

Wie normales Aufräumen – der Berg ist hier das gesamte Vermögen. Genau wie beim Aufräumen stehen auch hier bei der Geldanlage die eben erwähnten Fragen im Mittelpunkt. Das Sortieren beziehungsweise die Bestandsaufnahme übernehmen gern wir als Kundenbetreuerinnen und -betreuer der Sparda-Bank Hannover eG. Dabei schöpfen wir aus einem großen Erfahrungsschatz und finden mit professioneller Beratung für jeden Kunden die individuell am besten passende Anlagestrategie und -lösungen zur Umsetzung. Dabei stehen uns unsere starken Verbundpartner mit Anlagemöglichkeiten zur Verfügung.

Kommen auch Kunden auf Sie zu mit der Bitte, Ordnung in ihre Finanzen zu bringen?

Selbstverständlich beraten und unterstützen wir in der Geldanlage auch Kunden, die Hilfe bei der Ordnung und Neuaufstellung ihrer finanziellen Situation benötigen. Dies kann auch durch außergewöhnliche Umstände wie beispielsweise Kurzarbeit oder eine Erbschaft bedingt sein. Bei jedem Kunden werden von uns individuell und mit großer Sorgfalt die Möglichkeiten geprüft und gemeinsam mit dem Kunden die weiteren Schritte festgelegt. Meine Empfehlung ist, unabhängig von der Art der Ursache in solchen Fällen die Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Unser Ziel ist immer, für jeden Kunden die bestmögliche Lösung zu finden.