„Kunden sollten sich mit Geldanlagen wohlfühlen“

Wie beraten Sie Kunden, die plötzlich zu Geld gekommen sind? Worauf müssen Sie speziell achten?

Mir ist es wichtig, dass meine Kunden verstehen, warum es so entscheidend ist, sich gerade in der heutigen Zeit mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzten. Nur dann lassen Sie sich auf eine Anlageberatung ein und ich kann auf die persönliche Situation und individuellen Bedürfnisse eingehen. Die Kunden sollten sich mit ihrer Geldanlage wohlfühlen und die Anlagen sollen leicht verständlich sein. Grundsätzlich sollte man auf eine ausgewogene Vermögensstruktur mit diversen Anlageklassen achten, denn wer sein Vermögen in Zeiten des Niedrigzinsniveaus ausschließlich in festverzinslichen Anlagen investiert, hat keine nennenswerten Renditechancen mehr, um sein Vermögen zu vermehren.

Eine Option ist das WeltSparen. Was genau ist das eigentlich?

WeltSparen stellt einen attraktiven Baustein für eine solide Vermögensstruktur dar. Der Kunde hat die Wahl zwischen verschiedenen Tages- und Festgeldkonten europäischer Banken mit lukrativen Zinssätzen. Dem Kunden entstehen keine Kosten und Dank einer EU-Richtlinie ist das Sparguthaben bis zum Gegenwert von 100 000 Euro je Kunde und Bank abgesichert.

Welche Erfahrungen haben Sie bei der Sparda-Bank Hannover bislang damit gemacht?

Unsere Kunden sind froh, dass wir in der aktuellen Zeit eine Anlagealternative zum Sparbuch anbieten und sie einfach und unkompliziert dieses Produkt bei uns abschließen können. Gerade wenn ein Teil des Vermögens nicht langfristig angelegt werden kann, weil zeitnah diverse Investitionen anstehen, bietet WeltSparen für unsere Kunden die perfekte Anlagemöglichkeit.