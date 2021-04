Erster Vortrag mit Dr. Henrik Pontzen

Der Spezialist für nachhaltige Geldanlagen, Dr. Henrik Pontzen von Union Investment, widmet sich einem Trend, der stark an Bedeutung gewonnen hat: nachhaltigen Geldanlagen. Einem Markt mit sehr hohen Zuwachsraten. Sie ergänzen die klassischen Kriterien um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte. Der Markt für nachhaltige Geldanlagen hat sich im vergangenen Jahrzehnt weit mehr als verzehnfacht. Das Wachstum in Europa ist bisher größer als in Deutschland, was bedeutet, dass der deutsche Markt ein riesiges Aufholpotenzial hat. Dr. Henrik Pontzen zeigt auf, warum gerade nachhaltige Geldanlagen unsere Zukunft beeinflussen und warum sich dieser Ansatz auch für Privatinvestoren lohnt.

Nachhaltige Geldanlagen – Investieren mit gutem Gefühl

