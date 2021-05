Dritter Vortrag mit Christian Lange

Plötzlich ist Geld da, weil eine Lebensversicherung zur Auszahlung kommt, ein Immobilie verkauft wird oder ein Erbe ansteht. Ein Geldsegen ist eine ziemlich große Verantwortung, mit solchen Ereignissen sollte man sich frühzeitig beschäftigen.

Was kann ich mir tatsächlich leisten? Wie steht es um die Nachhaltigkeit? Oder: Hat die Corona-Krise einen Einfluss auf meine Geldanlage-Entscheidung? Welche Geldanlagen bringen eine nachhaltige Rendite, was sind die Risiken, wem kann ich vertrauen, mit welchen Kosten ist zu rechnen, welche Anlageformen passen zu mir? Der Finanzexperte kennt diese Fragen aus vielen Gesprächen.

Erleben Sie Christian Lange, Finanzberater bei VZ VermögensZenturm in seinem Vortrag „ Plötzlich Geld! Anlegen so geht’s!“ am 2. Juni in der Reihe „Alles angelegt?“.

Christian Lange zeigt Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Anlagemöglichkeiten auf. Was sind die nächsten Schritte, welche Irrtümer gibt es, wo lauern Denk- und Kostenfallen? Er spricht über die typischen Anlagefehler, verrät Ideen und beschreibt, wie man am geschicktesten sein Geld auszahlen lässt. Dabei steht stets die individuelle Lebenssituationen des Kunden im Mittelpunkt. „Die sachliche Situation kann man nie von der emotionalen Situation trennen“, so der Experte.

Wer sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, sollte diesen Vortrag keinesfalls verpassen!