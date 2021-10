Die Sparda-Bank hilft bei der Vorsorge

Rechtzeitig an später denken und Vorsorge treffen verleiht ein gutes Gefühl. Drei Experten geben wertvolle Tipps zur Patientenverfügung, zur Regelung des Erbes sowie zum Aufräumen mit System. Die beliebte Vortragsreihe „Alles geregelt?“ der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der Neuen Presse und der Sparda-Bank Hannover informiert kompakt über wichtige Themen. Interessierte können live und kostenfrei im Internet dabei sein und den Experten im Anschluss an die Vorträge ihre individuellen Fragen stellen. Beim zweiten Vortrag mit dem Titel „Erben und Vererben – Klassische Irrtümer im Erbrecht“ am 10. November erklärt Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht und Vorsorgerecht, was bei einer Erbschaft und beim Schenken zu beachten ist.

Weitere Experten bei „Alles geregelt?“

In der Auftaktveranstaltung am 3. November klärt Dr. Matthias Thöns, Facharzt für Anästhesiologie, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin, über die Patientenverfügung auf. Der „Spiegel“-Bestsellerautor möchte in seinem Vortrag „Patientenverfügung – Warum sie wichtig ist“ auch Hemmungen abbauen, sich mit diesem Thema zu befassen.

Für Ordnung im Haushalt sorgt am 17. November Katharina Auerswald. In ihrem Vortrag „Aufräumen mit System – Was brauchen wir wirklich?“ gibt die Expertin auf humorvolle Weise Tipps, wie man sich von unnötigem Ballast trennt und das Chaos dauerhaft bändigt.

Stellen Sie Ihre Fragen

Alle Vorträge unserer beliebten Expertenvortragsreihe „Alles geregelt?“ können Sie im Internet live und kostenfrei verfolgen. Und: Sie können Ihre Fragen stellen. Senden Sie diese vor oder während des Vortrags mit dem Schlagwort

„Alles geregelt?“ per E-Mail an hannover@haz.de.