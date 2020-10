Auftakt mit praxisnahen Tipps

Einen Crashkurs zum Thema Erbrecht bietet die Auftaktveranstaltung mit Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht und Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge. In seinem Vortrag am Mittwoch, 4. November, wird der Nachlassexperte ab 19 Uhr unter dem Motto „Erben und Vererben – Klassische Irrtümer im Erbrecht“ verständlich und anschaulich aufarbeiten, was beim Thema Erbschaft zu beachten ist. Praxisnahe Fälle, häufige Formfehler und Tipps, diese zu vermeiden, stehen ebenso auf der Agenda wie die Vermittlung wichtigen Fachvokabulars. Nach diesem Abend werfen Begriffe wie Vorerbe, Vollerbe, Berliner Testament und Pflichtteilsrecht bei den Zuschauerinnen und Zuschauern garantiert keine Fragen mehr auf.

