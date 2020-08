Zweiter Online-Vortrag mit gefragter Rednerin

Anitra Eggler hält ihrem Publikum schonungslos den Spiegel vor, dabei ist sie entwaffnend ehrlich, rhetorisch brillant, erfrischend anders. Diese Feedbacks kommen stets, wenn Anitra Eggler ihr Publikum für einen smarten, selbstbewussten und selbstkritischen Umgang mit der Digitalisierung begeistert.

Wie gelingt ihr das? Als Internetveteranin sieht und antizipiert die lebenslustige Karlsruherin Brennpunktthemen und Trends früher als andere. Als Digital-Detox-Pionierin weiß sie aus Erfahrung, wie ihre Zuhörer am besten damit umgehen – beruflich und privat. Als kreatives Multitalent verpackt sie relevante Inhalte in herzerfrischende Vorträge, die bislang über 200000 Menschen begeistert haben.

Interessierte sind aufgefordert, ihre Fragen vorab zu schicken, und zwar per Mail an hannover@haz.de. Das Online-Publikum darf sich außerdem während des Livestreams per Mail zu Wort melden. HAZ-Redakteur und Moderator Jan Sedelies wird nach ihrem Vortrag zusätzliche Aspekte nennen und im Dialog mit der Rednerin erörtern. Die ist übrigens immer für überraschende Aussagen gut. Zum Beispiel: „Keine E-Mail ist schuld an dem, was der Mensch aus ihr macht."

Informieren Sie sich, reden Sie mit!

Alle Vorträge unserer beliebten Expertenvortragsreihe „Alles digital?“ können Sie in diesem Jahr im Internet live und kostenfrei verfolgen. Fachleute geben Tipps, wie Sie sich sicher durch die digitale Welt bewegen und häufige Fehler vermeiden. Profitieren Sie von diesem besonderen Angebot. Reden Sie mit und senden Sie Ihre Fragen während des Vortrags an hannover@haz.de.

