Die Digitalisierung geht jeden an: Sie betrifft Mitmenschen, die Trends lieben und nutzen. Aber eben auch die anderen, die vorwiegend analog leben, mit einer gedruckten Zeitung und einer Banküberweisung auf Papier. Wer sich informiert fühlt, kann mit den Veränderungen unseres Alltags positiv umgehen. Darum laden Sparda-Bank Hannover, Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse zu einer ganz neuen Vortragsreihe ein. Sie heißt „Alles digital?“.

Erster Vortrag mit Jens Hansen

Der erste Vortrag am 11. September spricht all jene an, die mehr über morgen wissen wollen. Über „Unsere digitale Zukunft – Vernetzt leben mit gutem Gefühl“ spricht Zukunftsforscher und Buchautor Jens Hansen. Er zeigt die Chancen der Digitalisierung auf, die Vorzüge von Big Data und künstlicher Intelligenz. Dennoch blendet Jens Hansen auch Risiken nicht aus. Was braucht es, um seine persönliche Sicherheit nicht aus den Augen zu verlieren? Bei aller Begeisterung für das, was technisch möglich ist, widmet er sich auch dieser spannenden Frage.

Noch mehr zum Thema „Alles digital“

Am 18. September heißt es „Mobil im Alltag - Welche Apps das Leben leichter machen“. Der zweite Vortrag richtet sich an Interessierte, die das Internet und mobile Endgeräte wie ein Smartphone zwar nutzen – aber bisher viele Angebote oder Funktionen gar nicht kennen. Christoph Bubmann, Spezialist für digitale Mobilisierung, bietet einen hochinformativen Abend. Er lässt sein Publikum das eigene Gerät in die Hand nehmen und Anwendungen live testen.

Birgit Janetzky, Theologin und Expertin für Social Media, präsentiert am 25. September das Thema „Digitaler Nachlass – Für immer und ewig im Netz?“. Wer im Netz kommuniziert, dort Verträge abschließt oder sich auf Portalen anmeldet, ist gut beraten, vorzusorgen.